CAMEROUN :: Yves KOM « Chaque jeune a un talent et Orange est là pour le révéler » :: CAMEROON

Pour le Directeur du Marketing et Communication de Orange Cameroun, telle est l’ambition que s’est fixée Orange Cameroun le 21 juin dernier en marge de la célébration de la Fête de la musique. Depuis son implantation au Cameroun il y a un peu plus de deux décennies, la marque Orange s’est positionnée comme un acteur majeur de la culture camerounaise.

A son actif, l’organisation et l’accompagnement de programmes culturels majeurs, notamment dans le domaine de la musique : Les grands festivals patrimoniaux Makossa, Bikutsi, Festival des Arts et des Musiques de Dschang, Festival International des Musiques Sahélienne. Les festivals de musique urbaine : Domag Des concerts géant Le programme Orange Musique Legends et bien d’autres.

L’année 2024 chez Orange Cameroun marque un virage décisif de son engagement à la valorisation, des rythmes, des musiques et des talents qui font la fierté du Cameroun. Ces talents camerounais qui sont dans leur grande majorité des jeunes, bénéficieront davantage du soutien et de l’accompagnement de la marque dans leur développement personnel. Et au Directeur Marketing et Communication d’Orange Cameroun M. Yves KOM de dire : « Chez Orange, nous croyons au génie des jeunes camerounais, et notre rôle est de le révéler ! »

Il faut dire que le 21 juin 2024 marque également le lancement de la campagne jeunesse de la marque avec la promesse de révéler et célébrer le génie de chaque jeune Camerounais. Cette campagne portée par le programme jeunesse Orange Pulse s’étalera jusqu’au 12 Novembre 2024 et réserve à nos jeunes des activités riches et variées. On citera entre autres : La célébration de la quinzaine de la musique du 21 Juin au 3 Juillet avec des rendez-vous à Douala et Yaounde.

Un stage d’été pour les jeunes passionnés de technologie à Orange Digital Cente* Un challenge inter quartiers qui vise à exposer partout au Cameroun les jeunes génie. Un tournoi géant de Football en partenariat avec l’Académie Nationale de Football (ANAFOOT) Un programme d’accompagnement des jeunes dans leur orientation scolaire et leur insertion au sein des campus universitaires. Des offres particulièrement généreuses pour permettre à ses jeunes abonés de profiter pleinement de la vie en ligne.

Orange Cameroun nous invite donc à rester connectés sur ses réseaux pour ne rien manquer de cette aventure qui s’annonce palpitante.