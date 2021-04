CAMEROUN :: Littérature, «Sodome et Gomorrhe », le pasteur Jérémie Nembot revisite les ténèbres :: CAMEROON

Le pasteur Jérémie Nembot vient de commettre un livre. Il y raconte les témoignages réels des personnes ayant été en contact dans leur passé, avec le monde mystique et le satanisme.

Ces témoins vivants ont été délivrés grâce aux intersessions et aux prières.

Leurs témoignages révèlent le pouvoir maléfique des forces occultes et leur emprise sur l’homme qui vit dans un monde qui change rapidement et de manière tragique.

« Notre société est attaquée par des forces occultes. Le monde moderne est en proie à la plus grande résurgence de la magie. Le satanisme se lève dans chaque ville du monde. Des sociétés entières sont tombées sous la domination du diable », soutient l’auteur.

Un livre inédit

Le livre du pasteur Nembot ne traite pas d’une thématique. Il est plutôt un recueil inédit de 128 pages. Un condensé de témoignages commentés. Des confessions publiques de personnes arrachées des bras de Satan par la sublime puissance de [notre seigneur] Jésus Christ.

Des sujets brûlants y sont traités. Les témoignages de « Sodome et Gomorrhe » tournent autour de l’initiation en sorcellerie ; le cannibalisme en sorcellerie ; l’Inceste ; l’homosexualité ; la zoophilie ; les attaques dans des songes ; le vampirisme ; le trafic d’ossements humains ; la téléportation en enfer, les rencontres lucifériennes…

Malgré toutes les horreurs relatées, ce livre met entre les mains du lecteur la provision divine contre les principautés et les puissances.

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi (1 jean 5:4) », indique l’auteur.

« Enfant, il me faisait des bisous à la bouche jusqu’à un certain âge de conscience et il m’appelait sa femme, car je porte le nom de ma mère », raconte un témoin.

« Mon père me disait de chercher un mari qui a beaucoup d’argent pour soutenir son entreprise, qui m’appartiendrait un jour. D’où le financement des hommes, en m’adonnant à la débauche, au libertinage, au voyeurisme, pornographie, masturbation, fellation, sexe anal, sexe à plusieurs, mauvaises fréquentations liées au sexe », confie une autre.

Ou encore cet autre témoignage, «en 2018, mes parents m’avaient envoyé chez mon oncle pour continuer mon école. Et peu de temps après, je suis tombé malade. Mon oncle m’a amené chez un marabout qui a oint d’une poudre noire un couteau et l’a placé sur mon nombril en prononçant des paroles et disant qu’il me donnait des pouvoirs. A mon retour à la maison ce jour, j’ai commencé à voir en rêve, et même lorsque j’étais éveillé, un démon avec la queue, les longs ongles et deux longues dents, mince et noir. Il venait pour m’amener au lieu de réunion où l’on mangeait des têtes, des cœurs et des pieds des gens qu’on avait capturés. Ensuite on buvait leurs sangs».

«A l’âge de 24 ans, juste avant de mourir, ma mère va me consacrer à Lucifer. En effet, je me trouve seule, à l’hôpital avec maman qui est agonisante. Elle est entrain de comparaître, répondant aux questions posées à elle par des inconnus invisibles. Ceci par des signes et des gestes incompréhensibles. Une seule de ces questions a retenu mon attention parce qu’elle était audible et ceci avant qu’elle ne rende l’âme: « qui va la garder ? » sa réponse : « Lucifer ».

Les conséquences sont tragiques.



Jérémie et Evelyne Nembot sont des apôtres de Dieu. Ils sont cofondateurs des ministères Ambassade du Saint Esprit réputé pour des enseignements prophétiques soutenus par une pluie de miracles. L’Ambassade Du Saint Esprit comprend un faisceau de ministères tels que la Light Radio 106.6 Fm Douala, et la Light TV.

Ils sont en outre promoteurs de l’ISD International School of Delivrance dont les quartiers généraux sont basés à South Bend aux USA.

Le livre de 128 pages est vendu en librairie au Cameroun à 3000 FCFA soit 4,5 euros.