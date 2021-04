CAMEROUN :: Investissement : Alexandre Song crée une société immobilière :: CAMEROON

Sur son compte Instagram, le footballeur camerounais, Alexandre Song , a annoncé le lancement d’une société de construction. Sans donner de détails sur son projet, l’ancien international camerounais a fait savoir par une série de clichés qu’il s’agissait de logements.

Ce projet est le deuxième gros investissement du footballeur au Cameroun après un premier investissement dans le domaine de l’éducation. En octobre dernier, Alexandre Song avait présenté au public, son complexe scolaire bilingue situé dans la ville de Douala et nommé Canadian International School and College. L’école en plus d’abriter sa fonction éducative veut être un pont entre les cultures canadiennes et camerounaises.

L’information abondamment relayée sur les réseaux sociaux a relancé le débat la vie post-carrière des sportifs en général et des footballeurs en particulier. Après sa signature surprise en Djibouti, Alex Song a aidé son club Arta Solar 7 à remporter le championnat du pays. Il s’agit probablement là de l’un de ses derniers challenges sportifs. D’où cette reconversion qui se prépare activement.