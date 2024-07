CAMEROUN :: Cinquantenaire de Cameroon Tribune : la journaliste G-Laurentine Assiga la patrie reconnaissante

L'esplanade du siège nationale de la Société de Presse et d'Édition du Cameroun ( SOPECAM) au quartier Mvan dans la capitale politique du Cameroun,Yaoundé brille de mille feu depuis le 1er juillet dernier à l'occasion de la célébration des 50 ans anniversaire de la première presse à capitaux publics au Cameroun "Cameroon Tribune".

Une cour d'honneur bondée de monde ce 3 juillet, 387 médailles d’honneur et du travail au total , pour 266 personnels de la Société de Presse et d’Édition du Cameroun; les métaux leurs sont remis par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, avec à ses côtés le président du conseil d’administration de la SOPECAM Joseph Le.

La Journaliste, femme de culture, blogueuse camerounaise jouissante de plus de dix-sept ans d’expérience professionnelle G- Laurentine Assiga est portée en triomphe parmi les récipiendaires ce 3 juillet comme un signe du destin pour cette cinquantenaire , en cette célébration des 50ans de Cameroon Tribune.

UN PARCOURS ÉLOGIEUX ET ATYPIQUE.

Elle officie depuis 2009 comme Chef Service des magazines à la Société de Presse et d’Edition du Cameroun (Sopecam), une entreprise à capitaux publics où elle coordonne les deux-magazines phares du pays que sont le mensuel people "Nyanga et l’hebdomadaire Week-End Sports et Loisirs".

Il faut le préciser, elle débute sa carrière en 2000 par le célèbre quotidien privé camerounais Mutations, recrutée alors qu’elle est encore étudiante en 2e année à l’École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC) (promotion 1998-2001). Spécialisée en management des entreprises de presse écrite, cette passionnée de culture, de l’événementiel et du people, elle cumule plus de 20 ans dans la couverture du Festival International de Cannes " reine du tapis rouge ". Dans son pays le Cameroun qui lui est si chère cette dernière réalise de grandes interviews des personnalités et de célébrités Camerounaises, Africaines et Européennes du monde des affaires, de la politique et du showbiz.

Mère de 3 enfants, elle est également passionnée de mode, elle participe à cet effet, à tous les événements prestigieux de mode de son pays (Annual Show Fashion week, k-walk, Afric Collection, Miss Cameroun, Forum des Métiers de la Mode et du Design, etc.). Elle a été distinguée à plusieurs reprises «Chroniqueuse de mode de l’année» au Cameroun, dans ce domaine, elle offre son expertise. Elle a collaboré en 2005 avec de grandes revues internationales comme l’Agora Francophone Internationale (Afi).

Dotée d’un bon relationnel, ses compétences ne sont plus a démontré car elle se beaunifie comme du bon vin au fil des années. Ses compétences sont recherchées dans les consultations de structures gouvernementales et privées.

Comme elle a coutume de le dire son crédo «c'est de poser la culture au firmament». Elle créé le Réseau des journalistes culturels du Cameroun en 2012, avec des démembrements au Cameroun et partout dans le monde, son ambition est de booster le développement de la presse culturelle et people au Cameroun. « La culture reste le parent pauvre des rédactions. Il faut lui donner sa véritable place ». Membre du réseau des journalistes de la presse francophone, actuellement chargée de communication pour l'association les Mariannes de l'ambassade de France au Cameroun , par ailleurs Présidente fondatrice du réseau des journalistes culturels du Cameroun ( RJ2C) , promotrice culturelle de deux grands évènements fars du moment au Cameroun qui ont une portée à l'internationale: le prix Périka et le Grand Prix Francophilie des Médias ( GPFM) qui est rendue a sa 5ieme édition cette année, dont les festivités s'ouvrent du 15 au 21 juillet prochain à Yaoundé au Cameroun sous le thème "Mode Africaine".

Décrire et présenter les prouesses et les réalisations de cette récipiendaire on y passera toute une vie, en 50 ans ; G-Laurentine Assiga pour ses collègues et "La mère" pour les intimes : enegyzer n'as pas encore tout donné pour son pays le Cameroun, ses deux médailles d'honneur et de travail "Vernille et Argent" viennent plutôt booster le moral de cette dernière qui sait désormais que le Gouvernement Camerounais prête et accorde une attention particulière à son travail et ses différentes actions menées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.