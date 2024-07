AFFAIRE DE LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN: ULTIME APPEL CITOYEN, PATRIOTIQUE ET FRATERNEL :: CAMEROON

POUR L’AMOUR DU PAYS, DE LA VERITE, DE VOTRE HONNEUR, DE VOTRE FIDELITE ET DE VOTRE LOYAUTE AUX INSTITUTIONS

Monsieur NJI ATANGA PAUL, Ministre de l’Administration territoriale

Monsieur le Ministre, cher compatriote et très cher frère,

Combien sommes-nous encore, à défendre véritablement le Cameroun, à nous battre pour son image et sa crédibilité ? Cette question est importante, et je vais plus loin, pour interroger même les membres du gouvernement. Combien sont-ils encore à rester loyal, fidèle, et honnête à l’endroit d chef de l’Etat ? La fidélité au Chef de l’Etat ce n’est pas les discours, les meetings et les motions de soutien, ce sont les actes concrets de bonne gouvernance, de vérité, d’équité et de responsabilité sur le terrain.

Vous m’avez souvent entendu le proclamer, partout et sans aucune réserve : Le Président Paul Biya est arrivé au pouvoir pour sa profonde discipline personnelle, pour sa loyauté envers le premier président du pays, pour son honnêteté, sa disponibilité, son dévouement au travail et son immense respect pour les institutions dans leur ensemble. Chaque Camerounais, responsable, doit se regarder dans un miroir, se poser des questions, et se projeter en ayant cette vérité sur le Président à l’esprit.

Comme citoyen, vous connaissez aussi mon respect envers nos institutions et envers toutes les personnes qui les incarnent et en assure le fonctionnement au quotidien. Pour vous personnellement, vous êtes témoin de ms encouragements à votre égard, combien je vous respecte sincèrement.

Je vous interpelle à nouveau aujourd’hui, à propos de l’affaire de LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN, VEDC. Vous savez, ils le savent, tout le monde commence à le savoir, que certains membres, ont commis des faux et usages de faux. Avec une lourde complicité impliquant quelques-uns de vos plus proches collaborateurs, ils vous ont amené à signer une lettre pour leur permettre d’arracher comme des braqueurs, une Eglise, une association cultuelle bâtie patiemment depuis soixante-dix ans par un homme pieux et désintéressé, un vrai véritable serviteur d seigneur doté d’une foi chrétienne solide, franche et inébranlable./.

Vous avez eu tous les documents, tous les textes, mais vous avez néanmoins sacrifié la vérité, le droit, la morale et l’éthique, pour avaliser un coup d’Etat au sein de cette église par des gens qui agitent des soutiens ethniques.

Aujourd’hui, les individus en cause, vont de ville et ville à travers le pays et même à l’étranger, pour s’imposer aux fidèles de cette église, ou fermer les portes quand ils sont rejetés. Usant et abusant de la justice où ils comptent plusieurs magistrats à leur solde, et fragilisant les préfets, gouverneurs et sous-préfets, ils sont en train de semer un véritable bordel. Des pasteurs qui ont patiemment construit leur assemblée sont chassés, menacés et réduits au silence. Ce n’est pas le Cameroun que veut et souhaite le Président Paul Biya, absolument pas. Si les responsables légitimes n’étaient pas des responsables, de vrais chrétiens et des patriotes paisibles croyant en Dieu, on compterait déjà nombreux dans cette affaire, parce que les autres ne manifestent aucun souci pour la paix, la sécurité, la dignité et l’intégrité physique des chrétiens.

Monsieur le Ministre,

Pensez à l’exemple du Président Paul Biya que je viens de mettre en exergue tantôt, et regardez demain, regardez ce que les gens diront de vous, de ce que vous avez fait, des souffrances et des injustices que vous avez occasionnées avec votre décision d’avaliser des faussaires et de leur permettre de saper une si grande œuvre spirituelle. C’est bientôt la rentrée et déjà, ces gens font le tour des œuvres éducatives de l’association, pour imposer l’anarchie et décourager les parents. NON, NON et NON. Il faut les arrêter.

Monsieur le Ministre,

Ceux qui aujourd’hui croient qu’ils peuvent tout faire et sont libres de piétiner les lois, de transgresser tous les codes de conduite morale et éthique, parce qu’ils prétendent ou croient que notre pays est fini, le regretteront amèrement. Cette affaire est suffisamment grave, pour que vous continuez à jouer avec la vérité. Il est devenu urgent de rapporter votre lettre, de mettre fin à l’anarchie et au règne d’une bande de faussaires qui sont en train de faire honte à notre pays, à notre justice ainsi qu’à nos institutions.

Je vous connais loyal au Chef de l’Etat et fidèle défenseur de nos institutions. Je ne comprends pas ce qui s’est vraiment passé pour que vous acceptiez de poser un acte comme celui-là. Personne ne vous fera de cadeau dans cette affaire, et la postérité estimera que vous aviez trahi le Chef de l’Etat.

Je vous parle en frère, en patriote, en citoyen ordinaire, même en ami. Ne laissez pas continuer les faussaires dans leurs sales besognes. IL faut sauver votre propre honneur, l’honneur de la République, l’honneur de nos institutions, l’honneur du Chef de l’Etat. Tous les chefs de terre sont embarrassés, mais préfèrent se taire. Ils parlent en privé et expriment une colère terrible car ils n’approuvent pas cette injustice.

Prenez votre courage à deux mains et à plein cœur, et rapportez ce texte. Nous parlons des gens qui devant les tribunaux, ont reconnu sur procès-verbal, leurs faux et usages de faux. Leur place n’est même plus dehors, mais derrière les portes de la prison. Je le dis sans excès ni passion, et en réaffirmant à votre endroit, ma plus sincère amitié. Je suis et reste républicain, patriote et citoyen qui aime son pays et défend son honneur, ses institutions.

L’histoire de l’humanité est faite positivement, par le courage et l’abnégation d’hommes et de femmes, qui ont eu le courage de se donner pour la vérité, de se lever pour contrer le mensonge et les injustices, de croire en l’être humain, en la solidarité et en la compassion pour que triomphe la lumière et la justice partout.

Agissez pour l’histoire./.

Avec ma haute et fraternelle considération./.

Copie : PM ; SG/Pr ; DCC