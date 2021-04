CAMEROUN :: Un élève décède des suites de noyade à Yaoundé :: CAMEROON

Tristesse et angoisse s’affichent sur les visages des enseignants et élèves du Camp Genin, le 23 avril dernier. L’élève Armard Justin est décédé la veille, 22 avril, des suites de noyade dans les environs du quartier général. Inscrit au groupe I, le jeune élève du Cm2, âgé de 12 ans, s'est rendu avec ses amis après la sortie des classes dans un petit lac du quartier général, selon des témoignages de ses camarades.

En effet, « ce lac est un trou envahi par les eaux de pluies qui a été abandonné par les ouvriers du génie civil lors de la construction d’une route de ce secteur », précise un riverain. Dans un premier temps, il a simulé une noyade. « Dès la sortie des classes, nous sommes allés nager. Une fois dans l’eau, il a fait semblant de se noyer, voulant lui porter secours, il a crié poisson d’avril. Il a replongé et c’est là qu’il s’est noyé » explique son camarade de classe.

« De son vivant, il n’était pas très brillant, et pas très faible non plus. Il n’avait pas de suivi familial, et vivait dans un milieu misérable », raconte son enseignante. Son corps a été mis à la morgue du Cefta à Ekounou.