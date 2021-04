CAMEROUN :: Ecobank lance des solutions de paiement numérique de factures d’électricités pour les clients :: CAMEROON

Douala, le 22 avril 2021 – Ecobank Cameroun, membre du premier groupe bancaire panafricain, le Groupe Ecobank, active ses plateformes digitales pour le paiement des factures d'électricité Eneo. Les plateformes digitales d’Ecobank, à savoir l’application Ecobank Mobile, Omni Lite, Omni Plus et les Points Xpress permettront aux clients d’Eneo de payer leurs factures d’électricité en toute simplicité dans le confort de leurs domiciles ou de leurs bureaux.

Gwendoline Abunaw, Directeur Général d'Ecobank Cameroun, a déclaré : « Ecobank Cameroun est un partenaire clé d'Eneo et a positionné ses plateformes de paiement digital comme un moyen rapide et sécurisé pour les clients de payer leurs factures d'électricité. Ceci est un autre exemple de notre riche écosystème digital offrant aux particuliers, entreprises et non bancarisés des plateformes rapides et sécurisées, permettant dans ce cas de payer facilement les factures d'électricité. »

Eric Mansuy, Directeur Général d’Eneo Cameroon, a déclaré : « Eneo Cameroun s’est résolument engagé dans une dynamique de transformation digitale. Du branchement à la gestion des réclamations, en passant par la mise à disposition des factures et le paiement, Eneo propose des solutions digitales qui facilitent la vie à ses clients. C’est dans ce cadre qu’il est désormais plus aisé pour nos clients de payer sans se déplacer vers nos agences. Déjà 30% des clients qui vivent positivement cette expérience. Eneo est heureuse d’accueillir Ecobank Mobile dans sa galaxie de solutions de paiement de factures. Nous comptons sur la grande fiabilité et la sécurité des multiples solutions de paiements à distance d’Ecobank pour accroitre la part des clients d’Eneo qui profitent de l’opportunité de régler des factures sans se déplacer.»

Le partenariat permet aux clients d'Eneo de payer leurs factures de quatre manières différentes. En utilisant l’application Ecobank Mobile ou Ecobank Online via l'option « Paiement de facture », en personne dans n'importe quel Point Xpress sans avoir besoin d'un compte Ecobank, via la plateforme internet Omni Lite pour les petites et moyennes entreprises ou via la plateforme internet Omni Plus pour les grandes entreprises.

Eneo s'est associé à Ecobank pour fournir la facilité de paiement digital pour son service d'électricité prépayé lancé en 2019 ; et avec cette innovation, tous les clients d'Eneo peuvent soit recharger leurs compteurs d'électricité prépayés, soit payer leurs factures d'électricité partout et à tout moment en utilisant les plateformes digitales d'Ecobank. Ecobank a également conclu avec succès trois financements majeurs en faveur d'Eneo au cours des six dernières années pour un montant total de 30,9 milliards XAF: un prêt relais au financement DFI de 10 milliards XAF en mars 2015; participation de 10 milliards XAF dans le cadre d’une syndication de 38,2 milliards XAF pour refinancer la dette existante et booster le financement CAPEX d’Eneo en 2018; et en février 2021, participation de 10,9 milliards XAF dans le cadre d'une syndication de 100 milliards XAF pour accélérer le développement des services électriques au Cameroun.

A propos Ecobank Cameroun

Ecobank Cameroun a été créée en 2001. Elle est agréée et supervisée par la Commission Bancaire de la Région CEMAC (COBAC). Ecobank Cameroun a son siège social à Rue Ivy French, Bonanjo, B.P. 582, Douala-Cameroun et dispose de 21 agences, 72 distributeurs automatiques de billets, 561 agents

Point Xpress. Il sert de nombreux particuliers, écoles, églises, commerçants indépendants, PME, entreprises locales, petites et moyennes, entreprises régionales, ONG, institutions financières, organisations internationales, multinationales, entités du secteur public, gouvernements et agences gouvernementales à travers ses divisions Banque des Particuliers, Banque Commerciale et Banque de Grande Clientèle et d’Investissement. La Banque est détenue à 80% par Ecobank Transnational Incorporated (ETI), le conglomérat financier panafricain dont le siège est à Lomé, au Togo, qui opère dans 33 pays d'Afrique subsaharienne.

A propos d’Eneo Cameroon

Opérateur historique du secteur électrique au Cameroun, Eneo ambitionne de fournir en toute sécurité une énergie et une qualité de service fiables, à un prix abordable, tout en étant un modèle de gouvernance en Afrique. Ancrées au cœur de ses métiers, l’intégrité, la cohésion, le respect et l’engagement sont le socle de valeurs sur lesquelles Eneo fonde son identité. Avec un effectif de 3 759 salariés répartis entre ses activités principales que sont la production, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique, Eneo s’investit chaque jour pour améliorer la qualité de la fourniture électrique. Au 31 décembre 2020, Eneo comptait près de 1 ,5 millions de ménages et entreprises connectés à son réseau dont environ 45% se trouvent dans les villes de Douala et de Yaoundé. Eneo est une société d’économie mixte au capital détenu à 51% par le groupe Actis, à 44% par l’Etat du Cameroun et à 5% au personnel