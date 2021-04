FRANCE :: CHEDJOU KAMDEM PUBLIE UN OUVRAGE SUR LE BAD BUZZ EN AFRIQUE

Avec le boom des réseaux sociaux en Afrique ces dernières années, l’on assiste de plus en plus à la libéralisation de la parole des usagers ; ce qui donne souvent naissance à des bad buzz, des fake news et des attaques des trolls, au détriment des organisations qui ne sont pas parfois très bien préparées à les affronter.

Condensé de cas pratiques de gestion des bad buzz et d’e-réputation en Afrique, How To Get Away With Bad Buzz fournit aussi des conseils ciblés pour gérer efficacement les réputations des personnalités publiques et des organisations sur le continent. Pour la sortie officielle de cet ouvrage professionnel, une conférence-dédicace sera organisée le samedi 8 mai prochain, de 16h30 à 19h00 au sein de l’auditorium de la Fondation Muna, à Yaoundé.

L’événement réunira les professionnels des médias, du Community Management, du Marketing, de la Communication ainsi que les personnes désireuses de comprendre comment soigner leurs réputations en ligne.

Fort d’une expérience de plus de dix années dans la formation des professionnels et dans la gestion des communautés en ligne, CHEDJOU KAMDEM illustre tout au long de ce livre professionnel, comment une excellente évaluation accompagnée d’une bonne maitrise de son e-réputation contribuent efficacement à créer un climat de confiance et de proximité avec des cibles déterminées. CHEDJOU KAMDEM est un auteur engagé qui promeut le Community Management, mais aussi ses impacts dans le développement des organisations.

Son parler vrai et son regard d’expert lui confèrent un rôle d’ambassadeur de ce métier, tout comme son sens de la formule.