CAMEROUN :: Vaccination : Accusé de mise en scène, le Ministre de la santé s’énerve :: CAMEROON

Manaouda Malachie s’est-il réellement fait vacciner ? Le sujet est au centre des conversations depuis plusieurs jours. Après que la vidéo mettant en scène sa séance de vaccination postée sur les réseaux sociaux sous un autre angle que celui diffusé à la télé fait des vagues.

De l’avis de plusieurs, l’infirmière chargée d’administrer le vaccin Sinopharm au ministre n’a pas respecté le processus. La seringue n’a pas été enfoncée dans sa peau, estiment certains. Comme pour démentir ces allégations, le patron de la santé publique au Cameroun, a réagi sur son compte Twitter.

« Notre pays est assez formidable et peut-être, c’est ce qui fait notre originalité, mais de là à penser qu’on est le plus illuminé d’entre toute la cinquantaine de journalistes et imminents professionnels de la santé qui ont assisté à la scène ; c’est quand même gros ! Vaccinons-nous ! »a écrit l’air furieux le patron de la santé publique.

Une sortie qui est plutôt mal perçue au sein de l’opinion publique et qui alimente davantage les doutes au sujet des vaccins contre le coronavirus. Pourtant les craintes et réticences des populations ne semblent pas freiner le gouvernement dans son élan. Le Cameroun a en effet reçu le week-end dernier, près de 400 000 doses de vaccin Astra Zeneca, provenant d’Angleterre.

Un don qui s’inscrit dans le cadre de la facilité Covax, accordée aux pays en développement. Pourtant plusieurs pays dans le monde ont stoppé la vaccination avec Astra Zeneca, à cause des conséquences et parfois des décès enregistrés.

Des patients ont présenté des symptômes sévères tels que l’apparition des caillots de sang dans le corps, des malaises et autres. Le Cameroun dans l’acquisition des vaccins, ne compte pas s’arrêter là d’autres cargaisons sont annoncées dans les prochains jours.