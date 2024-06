CAMEROUN :: Protéger les océans des pirates:Réflexion sur la sécurité maritime du Golfe de Guinée :: CAMEROON

Pendant trois jours, les responsables de Grand African Nemo ont planché sur des mécanismes visant à protéger les océans , objet d'exploitation illégale des pirates.

Pratiquée de manière incontrôlée, l'exploitation des océans entraîne la surpêche, la dégradation, la perte de biodiversité, et la pollution qui menace à son tour la sécurité alimentaire, la planète et l'économie mondiale. Pis, les mers sont devenues le théâtre de divers trafics, notamment celui des armes, le blanchiment d'argent, le sabotage des installations offshore, les prises d'otage etc.

Fort de ce constat alarmant, les experts venus des 19 pays du Golfe de Guinée, des communautés sous-régionales que sont la CEDEAO et la CEEAC ainsi que les pays partenaires, se sont réunis à Yaoundé du 4 au 6 juin à l'occasion de la Conférence principale de planification de l'exercice maritime interrégional annuel dénommé Grand Nemo.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur Exécutif du Centre Interrégional de Coordination (CIC) a indiqué que la tenue de cette Conférence de planification en présentiel concrétise une des recommandations du débriefing de l’exercice 2023 du Grand African Nemo (Gano), tenu à Lomé, au Togo, en octobre 2023 « Yaoundé a été choisi pour abriter la présente conférence au regard de ce que la ville est devenue le centre de la riposte globale face à une menace globale dans l’espace maritime du Golfe de Guinée », a-t-il expliqué. En clair, depuis 2014, la capitale politique du Cameroun abrite en le siège du Centre Interrégional de Coordination (CIC) chargé de la mise en œuvre de la stratégie régionale de sécurité et de sûreté maritimes de la région.

Selon le Capitaine de vaisseau Gérard Kerebel, Commandant en chef pour l’Atlantique, « la sécurité maritime du Golfe de Guinée est une préoccupation permanente de nos États car la mer, qui est une source de bénédictions et de revenus, regorge de richesses énormes qui se retrouvent dans un espace en proie aux défis sécuritaires, économiques et environnementaux ».

Parmi ces défis sécuritaires, figurent entre autres, la piraterie maritime, le vol à main armée, le trafic d’armes, le blanchiment d’argent et la prise d’otages…

Pour y faire face, les États et les communautés régionales ont progressivement mis en place et rendu opérationnel des centres qui constituent l’architecture de Yaoundé, un organe de mise en œuvre de la stratégie maritime interrégionale adoptée en 2013 par les Chefs d’État et de Gouvernements de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Commission du Golfe de Guinée (CGG).

Depuis lors, les actes de piraterie et de vol à main armée contre les navires marchands, ainsi que les cas de pêche illicite, ont connu une baisse significative grâce à la coopération, à la collaboration et à la coordination entre tous les acteurs.

La rencontre de Yaoundé, organisée par le Centre Interrégional de Coordination (CIC) en collaboration avec le Commandement des Forces Maritimes Françaises (CECLANT), a permis de tester et de contribuer au renforcement de l’interopérabilité technique, procédurale et humaine des marines nationales et garde-côtes du Golfe de Guinée et de tous les centres de l’architecture de Yaoundé. Elle a également contribuer à améliorer la visibilité des structures de cette architecture et à évaluer son fonctionnement.