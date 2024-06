Groupe Intelcia : 3 Continents, 30 Pays et 400 000 Collaborateurs… célèbrent la femme au Cameroun. :: CAMEROON

Au Cameroun Intelcia a célébré la femme. Aussi, Une centaine s’est retrouvée au siège d’Intelcia Cameroun au quartier d’affaires Akwa Douala. Dans le cadre de la journée Internationale de la Femme. L’occasion était donnée de présenter cette multinationale créée au Maroc et qui étend ses filiales en Afrique et au-delà. Au total 3 continents, 30 pays et 400 000 collaborateurs.

A l’occasion, la tour de 8 étages qui abrite les bureaux de cette entreprise spécialisée en consulting et Intelligence s’est ouverte à la femme. La salle de conférence était pleine à craquer. Au cours de ce qui convient d’appeler « journée porte ouverte d’intelcia Cameroun à la femme », l’entreprise a été présentée grandeur nature. Une entreprise qui a commencé à imprimer ses marques au cours de l’année 2000. Pour ce qui est du Cameroun, elle arrive à Douala au cours de l’année 2015 qui marque le début d’une aventure qui va se consolider au fil des années.

A l’attention des femmes qui se sont données rendez vous pour communier cette fulgurante ascension de Intelcia Cameroun, les responsables de cette nouvelle structure qui emploie essentiellement des jeunes ont expliqués leur travail au quotidien. De la prise des appels à la production en passant par les réseaux, elles ont été édifiées. Notamment sur les services comme : le télécentre, l’assistance technique, la solution RH, la solution consulting intelligence, l’offre commerciale, l’assistance technique… Avec comme innovation dans les services l’intelligence artificielle.

Tout cet arsenal est porté par une équipe de collaborateurs dévoués à la tâche. Ici le profil de carrière est bien tracé et offre des opportunités d’évolution au sein de l’Entreprise. C’est le cas de Joël qui est arrivé dans la maison comme conseiller et qui à force de persévérance, patience et discipline est passé Business Unit Manager. Son rôle est de veiller au respect des engagements de Intelcia vis-à-vis de ses clients. Il en est de Joyce dont le role au quotidien est de « recruter et faciliter l’intégration, recruter de nouveaux talents et faciliter leur intégration ». Raïssa s’assure que les normes sont respectées pendant que Cathya s’occupe de l’accompagnement social. Cependant que Audrey qui est journaliste est la courroie de transmission entre tous les services pour autant qu’elle fait connaitre l’entreprise.

La chaine est longue et les services diversifiés ce qui fait de Intelcia le premier employeur dans tous les bassins ou elle est installée. Et pour preuve, elle a été classée deux fois meilleur client de l’année et reste en compétition pour le 3e sacre. Aussi, à l’attention des femmes, Paola, la Directrice des ressources humaines a rassuré « Vous devez être fières parce que vos enfants sont des étoiles, vous les avez éduqués et ils font leurs preuves à Intelcia » La réponse de la Mère de Arthur a été sans ambages « C’est un honneur d’avoir un enfant qui évolue dans cette entreprise. Mon fils a été sélectionné comme meilleur agent, il a représenté Intelcia en France. Ça me rassure que mon fils incarne ces valeurs que je lui ai enseignées »