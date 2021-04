CAMEROUN :: APPEL DU MPDR A LA MOBILISATION MASSIVE POUR LA VACCINATION :: CAMEROON

Aux Chefs des partis politiques, aux leaders d’opinion, aux ministres du culte, aux responsables des associations et des communautés structurées des villes, des villages, des quartiers et des unités de production (industries, commerce, loisirs et tourismes)

L’heure est grave, le COVID 19 est un tueur sans frontières ni discrimination de quelle que nature que ce soit. Nous avons été nombreux à déplorer le retard voire la lenteur des autorités de notre pays, dans l’acquisition et le lancement de la campagne de vaccination de la population. Le MPDR s’est d’ailleurs illustré à ce propos, par ses multiples actions, démarches et interpellations vers le premier ministre directement et du Ministre de la santé précisément.

Nous y sommes, le Cameroun est entré de plein pied dans le déploiement de sa stratégie de vaccination depuis le lundi 12 Avril 2021 à 7hs30. Le plan de campagne rendu public est presque parfait, comme l’indique très clairement, l’organisation structurelle dont nous avons été témoin sur le terrain. Voici donc arrivé le moment de passer à l’acte, de se montrer responsable, de répondre aux attentes et d’honorer en les accompagnant, les efforts énergiques du Gouvernement.

Le MPDR lance un vibrant appel, à toutes celles et à tous ceux, qui jouissent d’une influence avérée, dans l’encadrement, l’orientation, l’éducation et l’assurance des populations. Débout comme une seule personne convoquée par le destin, et mobilisez pour la bonne cause./.