Suite à l'agression, dans la nuit du 12 au 13 avril 2021 aux environs de 01h45, d'un client du Djeuga hôtel, qui s'est vu arracher son porte monnaie par des individus armés d'armes blanches et installés devant ledit hôtel, la Brigade de Gendarmerie de Nlongkak, saisie, a engagé un ratissage autour des lieux quelques minutes après le forfait.

Le bilan de ladite opération fait état de 07 individus interpellés et reconnus comme étant vraissemblablement auteurs de nombreux autres cas d'agressions récemment enregistrés dans ces lieux. Le porte monnaie de la victime a été récupéré ainsi qu'une bonne partie de son contenu, soit une somme de 60.000 FCFA et des pièces personnelles. Un long couteau et environ 05 grammes de cannabis ont également été saisis.

Une enquête est ouverte à ladite Brigade de Gendarmerie.