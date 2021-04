Ecobank Cameroun lance le programme « Ellever » pour dynamiser l’entreprenariat féminin :: CAMEROON

Ecobank Cameroun, filiale du groupe leader panafricain Ecobank, a officiellement lancé ‘Ellever’, son programme phare dédié aux femmes, pour stimuler et accompagner les entreprises dirigées par des femmes ou orientées sur les femmes en leur proposant des solutions financières et à valeur ajoutée qui permettront à leurs entreprises d'atteindre leur plein potentiel et la réussite.

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent environ 90 % des entreprises en Afrique et les femmes détiennent environ un tiers des PME africaines immatriculées. Aujourd’hui, une femme sur quatre en Afrique (25,9 %) crée ou dirige une entreprise. Néanmoins, les femmes ne bénéficient pas d’un accès égal à des services financiers de qualité et on estime que le déficit de financement des PME détenues par une femme se chiffre à 42 milliards de dollars US, faisant de la difficulté d’accès au financement un obstacle majeur à la croissance de ces entreprises.

Mme Gwendoline Abunaw, Directeur Général de Ecobank Cameroun, a précisé : « Le développement des entreprises dirigées par des femmes et orientées sur les femmes a longtemps été entravé par toute une série d'obstacles, notamment l'accès au financement. Nous avons spécialement conçu ‘Ellever’ pour répondre aux besoins des femmes entrepreneures en leur proposant des solutions complètes, personnalisées et sur mesure, en particulier des prêts à des taux avantageux, une meilleure gestion de la trésorerie et des services à valeur ajoutée tels que la formation au leadership, le mentorat et des opportunités de réseautage. La Banque Commerciale Ecobank alloue au moins 10 % de son portefeuille de prêts aux entreprises féminines. »

Le lancement officiel du programme ‘Ellever’ par Ecobank Cameroun a eu lieu le 30 Mars 2021 à Douala en présence de plusieurs femmes leaders et chefs d’entreprises de toutes tailles et de divers secteurs de l’économie (Energie, agriculture, distribution, photographie, événementiel, restauration, promotion culturelle, communication, éducation, mode & beauté). Ce fut également un moment d’échange avec un panel de discussion constitué de femmes inspirantes dont la réussite rayonne sur le plan national et international à l’instar de Mme Reine MBANG ESSOBMADJE, Vice-présidente du GICAM, modératrice du débat ; Mme Jacqueline Dongmo - PDG du groupe Gracedom Invest ; Mme Jacky Dioh Eko - Fondatrice de Dewey International School of Applied Sciences; Mme Horore Bell Bebga - Fondatrice de l’Association AfricanWomen in Tech Start-ups et l'invitée d'honneur : Mme Kate Fotso - CEO de Telcar Cocoa LTD.

Un autre temps fort de ce lancement a été le soutien engagé de Mme Biloa Mballa, présidente nationale de l’association des petits commerçants (Buyam-Sellam) du Cameroun à l’endroit de cette initiative de la banque panafricaine. Pour en savoir plus sur le programme ‘Ellever’, n’hésitez pas à visiter : www.ecobank.com/ellevate

À propos d’Ecobank Cameroun

Créée en 2001, Ecobank Camerounest la filiale d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI), le conglomérat financier panafricain dont le siège se situe à Lomé, au Togo, et qui opère dans 33 pays d'Afrique subsaharienne. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, les prêts, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.ecobank.com