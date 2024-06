BELGIQUE :: Bruxelles: Ambiance conviviale à l'assemblée générale du MRC :: BELGIUM

Les membres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) , région Europe font le bilan de leurs activités à Bruxelles

Le Samedi 1 er juin s'est tenue l'assemblée générale du parti politique du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( MRC), Europe . Dans un climat de paix, les membres venus des différents pays d'Europe ont échangé sur les questions portant sur l'avenir du MRC.

Tout commence par la présentation des membres du MRC Europe élus par la récente décision n•004/PNMRC/05/2024 du 06 Mai 2024 portant nomination de certains secrétaires nationaux et secrétaires nationaux délégués au directoire national.

Après la phase de civilité, Les projets et perspectives du parti ont été évoqués et débattus en toute convivialité pendant 4 h d'horloge.

Pour Laurent Mbumbia , régional Europe,. "C'est une grande satisfaction " Les objectifs fixés ont été atteints. Notamment au niveau de la représentativité des membres , l'organisation de l'évènement et la qualité des intervenants", se rejouit-il.

Placé sous le thème"Élections locales et nationales au Cameroun :Bilan, défis démocratiques et perspectives pour la démocratie ", l'assemblée générale tenue en Belgique, a accueilli près de 300 membres , représentants l'Allemagne, la Belgique, la Suède, le Luxembourg, la France , l'Espagne , la Hollande,l'Italie et la suisse...