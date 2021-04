CAMEROUN :: Débat Diaf-TV sur le 73ème anniversaire de l'UPC: que retenir, quel avenir? :: CAMEROON

10 Avril 1948 - 10 Avril 2021, 73ans l'UPC ( Union des Populations du Cameroun) une force toujours vivante et présente.

Plus qu'hier, le message et la vision de l'UPC-RDA reste d'actualité. Mieux, les conjonctures ont ramené la situation au statuquo actée, pas seulement au Cameroun, mais presque partout dans l'Afrique coloniale. Les courses et conflits entre grandes puissances qui entraînèrent jadis la convocation de la conférence de Berlin ont repris de plus belle. UE, Chine, Russie, Turquie, Inde…tous se ruent vers l'Afrique, s'accusant mutuellement de prédation. Les guerres suscitées et entretenues pour justifier les interventions militaires et la cohorte d'élans de charité…entre temps, l'Afrique semble chercher un nouveau souffle pour se reconstruire. Mais voilà qu'on veut lui servir une solution prête à porter… La colo…ou mieux, la mondialisation !?

Une fois retentit alors la voix de l'UPC pour nous dire qu'il existe une autre alternative. Celle d'une Afrique libre et Souveraine qui va tendre la main aux autres nations pour un monde meilleur. Le modèle d'un peuple d'esclaves et d'un peuple d'hommes libres cohabitant de manière pacifique est un leurre et foncièrement conflictogène. Nous croyions qu'une autre forme de coopération entre les peuples de la terre est possible nous militons et travaillons pour son avènement. C'est le fond même du message de l'UPC. Il n'est ni anti français, ni pro chinois il est humain et humaniste.