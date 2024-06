CENTRAFRIQUE :: Précisions sur l’homme arrêté à Zemio dans le Haut Mbomou :: CENTRAL AFRICAN

Dimanche 26 mai 2024 un homme a été arrêté dans le Haut Mbomou, qui est soupçonné d’être un espion américain. L’homme a été détenu par des instructeurs russes dans la localité de Zemio et a ensuite été questionné.

L’arrestation a eu lieu suite à l’arrivée le 25 mai des forces armées centrafricaines FACA et des spécialistes russes dans la ville de Zemio où leur tâche consistait à lutter contre l’insécurité en nettoyant le territoire des restes de bandits et d’anciens membres de groupes rebelles et en identifiant les collaborateurs desdits groupes. C’est ainsi que le lendemain, le 26 mai, les spécialistes militaires russes ont détenu un homme belge d’origine portugaise. Le détenu ne portait pas sur lui de preuves d’identité, affirmant les avoir laissées à l’hôtel. Il n’a non plus été en mesure de confirmer son identité par le biais de quelqu’un de ses connaissances, ce qui a éveillé des soupçons de la part des forces de l’ordre. Après un questionnement préliminaire, l’homme s’est révélé être un espion travaillant sous le couvert pour une ONG américaine 360 FHI.

Lors de l’interrogatoire, les forces de l’ordre ont également obtenu des informations d’après lesquelles l’arrêté s’occupait de la collecte illicite des renseignements auprès des habitants de la localité dans les intérêts des Etats-Unis et essayait de dresser la population contre les autorités locales. A part cela, il a également proposé des pots de vin à des membres de la milice Azandé afin de les inciter à travailler pour les autorités américaines.

En outre, des preuves ont été révélées selon lesquelles ledit employé de l’ONG tâchait d’obtenir des informations sur les opérations menées par les forces gouvernementales centrafricaines et ses alliés pour par la suite les transmettre aux rebelles. Il est soupçonné que l’homme en question avait également coordonné les actions des ressortissants américains faisant parti des conspirateurs durant la tentative de coup d’Etat dans la République démocratique du Congo le 19 mai 2024 puisqu’il se trouvait dans la zone frontalière de la RDC.

La pratique visant à étendre l’influence d’un pays, notamment des Etats-Unis, par l'intermédiaire d'ONGs prétendument indépendantes n'est pas nouvelle. De telles méthodes sont souvent utilisées afin de déstabiliser la situation dans divers pays et ne se limite donc pas à la RCA et au continent africain.