NOUVELLES RÉVÉLATIONS SUR L'AFFAIRE LAURA DANIELLE MVONDO : LA FAMILLE EXIGE UNE AUTOPSIE

Morte après des circonstances non encore élucidées, la famille de Laura Danielle Mvondo demande qu’une autopsie soit réalisée afin de déterminer les causes réelles de son décès.

Cela permettra de lever les soupçons, car en ce moment règne un climat de suspicion et de tension entre Aimé Césaire Atchom l’époux de la défunte et sa belle-famille. «Qu’il fasse l’autopsie qui va l’innocenter », nous lance un proche de Laura.

Dans un direct sur la page Team PDG sur Facebook ce soir, la sœur d’Aimé Césaire Atchom a fait comprendre qu’il a demandé une autopsie qui sera probablement réalisée dans les prochains jours.

«Je tiens à rappeler que le même jour (jour du décès), il a signé pour l’autopsie, il n’a pas signé parce que sa belle-famille lui a demandé de signer pour l’autopsie Non… lui-même veut savoir de quoi sa femme est morte.», dit Pavily sœur cadette d’Aimé Césaire Atchom.

Mais selon une de nos sources, l’époux de la défunte sait très bien ce qui se passe, il tente dit-elle de se blanchir. «Laura a été bastonnée le samedi (une semaine avant sa mort), elle a été transportée à l’hôpital est rentrée la même nuit chez elle. Elle a été réadmise à l’hôpital le jeudi d’après, d’où elle ne reviendra plus.», déclare l’amie de Laura.

D’après cette source, ce n’est pas la seule fois où elle a été victime de violence physique. «Elle avait des bleus, le visage enflé », et cela arrivait «régulièrement», probablement dû à une incompatibilité d’humeur. Mais les violences morales n’étaient pas en reste «Ce gars lui faisait trop de chantage», dit l’amie de Laura.

Un déphasage entre son niveau de vie au Cameroun, elle qui était cadre chez Camtel et la nouvelle sans papier aux Etats-Unis. Laura voulait renforcer son anglais, une piste qui devait lui permettre de s’épanouir, mais «était bloquée parce que pas de green card, pas de papier, parce que pour s’inscrire à l’université il faut être en règle», confie notre source.

Est-ce informé de tout cela que le papa de Laura Danielle Mvondo a refusé de parler avec sa fille sous assistance respiratoire ? Difficile à dire. «Aimé Césaire a pris la peine d’appeler le papa de Mvondo qui est à Ebolowa … Il a demandé … ok papa voici la situation finale les docteurs ont décidé d’enlever Laura sous assistance respiratoire parce selon leur protocole ils ont donné assez de temps et elle n’est plus en train de répondre présent aux examens qu’ils sont en train de faire. Cela veut dire qu’elle est déjà morte. Est-ce que tu veux parler à ta fille ? Le papa dit Non.», révèle la sœur d’Aimé Césaire.

Rappel des faits

Laura Danièlle Mvondo est décédée le dimanche 28 mars aux Etats-Unis suite à une hémorragie cérébrale. Les amies de la défunte déclarent qu’elle était «régulièrement» victime de violences , elles accusent son époux de l’avoir rouée de coups pour en arriver là. Ce que conteste la partie acquise à cet homme.

Aujourd’hui, la famille demande qu’une autopsie soit réalisée pour déterminer les causes exactes de ce décès.