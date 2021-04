Belgique: La diaspora salue la convergence de lutte pour un système électoral crédible au Cameroun :: BELGIUM

Nous, le CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la promotion Humaine), le Mouvement de février 2008 au Cameroun, le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), Action Solidaire Internationale, la Fondation MOUMIE, le Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers Politiques au Cameroun, ASMA ( Action Solidaire pour Marafa) réunis sous le label des associations patriotiques et combattantes camerounaises de Belgique, saluons le regroupement du 31 mars de plusieurs partis politiques décidés à unir leurs forces pour obtenir du pouvoir en place au Cameroun, un système électoral juste, transparent, participatif et crédible.

Cette concertation émouvante et historique rejoint sur plusieurs points les préoccupations relevées, en son temps, par nos différentes organisations. Et nous nous en réjouissons à juste titre.

Pour une fois, nous saluons de vive voix ce regroupement d'avoir trouver un dénominateur commun: Taire ses positions politiques individuelles afin de s'engager de commun accord pour la recherche des solutions idoines pour l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes au Cameroun. Cette lourde et difficile mission n'est possible dans sa réalisation que dans un front commun.

Compte tenu des exigences de l’actualité, du devoir de mémoire, et pour que personne n’en prétexte l’ignorance, nous félicitons les initiateurs de ce projet tout en appelant à tous les dignes fils et filles du pays de soutenir cette initiative, en s'inscrivant massivement dans cette démarche…. Soyons sereins pour défendre les valeurs de la République.

Les associations patriotiques et combattantes camerounaises de Belgique lancent un appel à tout le peuple camerounais, aux organisations de la société civile, aux partis de l’opposition, aux démocrates camerounais, à la diaspora de se joindre à cette convergence dans la réalisation de ses œuvres de salut public.

Nous en profitons pour suggérer à cette convergence d'inclure dans ses projets la problématique des libertés publiques au Cameroun et la crise anglophone.

Depuis plus de 4 ans, nous avons sans cesse réitéré notre appel pour la création d’un large front des forces démocratiques et sociales afin d’élaborer en toute concertation une stratégie dynamique, qui implique toutes les forces vives de la Nation afin d'instaurer un Etat de droit au Cameroun et aussi, mettre fin à la crise dans le Nord-ouest et le Sud-ouest.

Fait à Bruxelles le 1er avril 2021

1- Pour l'asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine), Hugues Seumo, Secrétaire général, Administrateur délégué

2- Pour le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, Marcel Tchangue, Porte parole et Administrateur délégué

3- Pour le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), Kadji Elie, Président

4- Pour ASI(Action Solidaire International), T. Emegue Gisèle, Présidente

5- Pour la Fondation MOUMIE, Maître Youmb Anatole, Avocat au Barreau de Bruxelles, Conseiller Juridique de la Fondation MOUMIE

6- Pour le Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers Politiques au Cameroun, Olivier Abouga,Chargé des affaires juridiques

7- Pour ASMA ( Action Solidaire pour Marafa) , Fabrice Njayou, Président.