CAMEROUN :: Région de l'Ouest: Le gouverneur indigné contre la justice populaire :: CAMEROON

La justice populaire prend des proportions inquiétantes dans la région de l'Ouest Cameroun. Depuis plusieurs semaines, l'on observe des corps à plusieurs coins de la région, et notamment à Bafoussam.

Un spectacle qui n'est pas du goût du gouverneur de la région, Awa Fonka Augustine. Le patron de la région de l'Ouest a fait une sortie ce jour par communiqué de presse, pour dénoncer les auteurs de ces corps qui depuis deux semaines, jonchent les rues et plusieurs autres endroits de Bafoussam. Il s'agit selon le gouverneur, des personnes pendues, de plusieurs autres tuées de diverses manières, du fait de la justice populaire. Vraisemblablement, il s'agit de personnes prises en flagrant délit de vol ou d'agression, et qui, sont donc battues à mort, ou pendues par la foule.

Le gouverneur met en garde les populations contre ces actes de barbarie, les invite à faire preuve d'humanité, et de remettre les personnes arrêtées, aux des forces de sécurité et de la justice. Il est par ailleurs interdit par les lois camerounaises, de se faire justice, et même d'exercer quelque violence que ce soit, à une personne maîtrisée, en cas de vol ou d'agression. Le gouverneur rappelle à ceux qui seront pris en train de donner la mort à une personne prise en flagrant délit de vol ou d'agression, qu'ils seront traduits devant les tribunaux.

Rappelons que la justice populaire est ancrée dans les mœurs des Camerounais. Dans des villes comme Douala, Bamenda, Bafoussam, Buea ou Yaoundé, il n'est pas rare de voir la foule donner sauvagement et cruellement la mort à une personne prise en flagrant délit de vol ou d'agression. Le plus souvent, le coupable est brûlé vif, à l'aide des routes et de l'essence. Une pratique plus que barbare qui mérite la plus grande sévérité de la loi, mais aussi une sensibilisation et une éducation des populations.