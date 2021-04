CAMEROUN :: PERIL SUR LA SANTE URGENCE DE LA VACCINATION DE MASSE RISQUE DE PROLIFERATION DE FAUX VACCINS :: CAMEROON

A Monsieur MANAOUDA MALACHI MINISTRE DE LA SANTE, Monsieur le Ministre,

En vous renouvelant les encouragements de mon parti ainsi que les miens propres, je me fais le devoir, de vous faire tenir copie, de la correspondance adressée le 30 Mars courant, à la haute hiérarchie, en l’occurrence SEM le Premier Ministre, sur les questionnements voire l’impatience des populations, pour la disponibilité d’un vaccin et le début effectif d’une campagne de vaccination.

Je reviens vers vous, après la collecte d’informations effrayantes, troublantes, décourageantes et dangereuses pour la santé publique. En effet il y a dorénavant péril en la demeure, parce que certains compatriotes seraient en train de franchir la frontière pour aller se faire vacciner au Gabon, et d’autres en Côte d’Ivoire Dans le même temps, des sources évoquent le risque d’introduction sur notre territoire, de faux vaccins. En effet des cargaisons de faux vaccins ont même été déjà saisi dans un grand pays voisin, dont les nationaux sont massivement présents chez nous. C’est tout dire, en termes de lendemains immédiats, si l’immobilisme persiste.

Le MPDR suggère que vous preniez l’initiative, de saisir utilement le Chef du Gouvernement, pour une mission sans délai à l’étranger, pour ramener les vaccins. Notre armée dispose des avions cargos appropriés pouvant transporter au moins cent à deux cent mille dosses pour un voyage, ce qui permettrait déjà de vacciner le personnel de la santé qui se trouve en première ligne, et nos forces de défense et de sécurité actuellement mobilisés sur plusieurs fronts.

L’heure est très grave, cher compatriote, et il n’y a plus de tergiversations ni de procédures administratives interminables pour nous bloquer en mettant la santé des populations en danger immédiat, certain et évident. Nous avons conduit des visites sur le terrain, et c’est par centaines que des gens se pressent dès 4hs du matin, dans les centres des tests, car manifestant des signes de contamination.

Au moment nous nous préoccupons de la vaccination, le cas des prisons surpeuplées est une autre préoccupation lourde de menaces et de drames garantis, si rien n’est fait au plus vite pour immuniser les pensionnaires obligés. Par ailleurs, les personnes adultes ont beau respecter les mesures barrières, porter les masques et se laver les mains, elles demeurent toujours très exposées, tant que leurs enfants sont normalement et régulièrement scolarisés. Les études les plus récentes menées suite à la deuxième vague en Europe, montrent que la moitié au moins des parents, sont contaminés par les enfants scolarisés. Donc, la seule vraie et radicale solution c’est le vaccin et rien d’autre, ni aucune décoction magique, ni aucun rituel traditionnel. Et plus on attend, et plus les charlatans vont se multiplier, développant des résistances autant inutiles qu’obscurantistes et suicidaires dans la population contre la vaccination, aidés en cela par certains médias proprement et regrettablement hors sujet, irresponsables.

Le MPDR sait, et est convaincu, que les fonds ne manquent pas pour cette mission urgente et cruciale, et c’est donc tout naturellement, qu’elle anticipe en vous félicitant pour une exécution rapide, sans laquelle les ennemis de la république, les agitateurs haineux et les pêcheurs en eaux troubles, trouveraient royalement le prétexte de nouvelles provocations et médisances.

Puisse le Seigneur garder, préserver et protéger le peuple Camerounais, en donnant à notre Gouvernement, l’intelligence et la sagesse pour mobiliser tous les moyens possibles à cette fin patriote.

Hautes et fraternelles considérations./.

SHANDA TONME

Copie : PM