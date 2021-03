Eliminatoires Can 2021: Le Cameroun accroché par le Rwanda à domicile :: CAMEROON

Les poulains de Conceicao n'ont pas réussi à s'imposer ce soir face aux Amavubi du Rwanda

Les lions indomptables du Cameroun affrontaient hier soir les Amavubi du Rwanda pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Can 2021 que le pays de Samuel Eto'o abrite.

Après la récente et cuisante défaite contre le Cap vert, la bande à Vincent Aboubacar se devait de sauver l'honneur à l'occasion de leur dernière sortie dans ces éliminatoires mais surtout leur tout premier match dans le stade de Japoma.

Dans une rencontre insipide du début jusqu'à la fin sans véritable action d'éclat les lions indomptables du Cameroun malgré le turn over mis en place par le sélectionneur Toni conceicao ne vont pas hausser le niveau.



Vincent Aboubacar le capitaine aura quand même des occasions de faire la différence à la 12è et à la 32è sans véritablement inquiéter le gardien de but Rwandais et même après l'expulsion de ce dernier suite à une faute grossière sur Moumi Ngamaleu , les lions ne vont pas pouvoir faire la différence malgré les rentrées d'Ako Assomo , Tabekou et Man Ykre.

C'est donc par un triste match nul et vierge ''heureusement'' dans un stade a huis clos que les lions indomptables du Cameroun termine leur campagne de qualification pour la Can 2021.

Toni conceicao le sélectionneur dira en conférence que l'objectif qui était de terminer en tête de la poule a été atteint '' j'ai eu le temps d'observer ceux des joueurs qui méritent de porter le maillot du Cameroun et ceux qui ne le méritent pas. Nous allons entrer dans une phase plus décisive dès le mois de juin et je pense pouvoir faire avec ceux qui véritablement ''mouillé le maillot'' ajoutera le technicien portugais en conférence de presse d'après match