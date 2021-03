CAMEROUN :: CELEBRATION: UN NOUVEAU PAGNE POUR LE GROUPE KOUTCHOUAM MBADA DE DOUALA :: CAMEROON

La signature d'un partenariat entre l'association Nde Paris France et le groupe Koutchouam Mbada s'est greffée à cet événement lui donnant ainsi plus de couleurs et de signification.



La sortie d'un nouveau pagne est un évènement très important dans la vie de toutes associations.

Pour le cas du groupe Koutchouam Mbada cet événement était devenu inévitable au vu du nombre de plus en plus croissant de membres qui intègrent cette grande famille chaque jour.



Tout est parti a la fin des années 80 lorsqu'un petit groupe nommé Koutchouam Mbada s'est formé d'abord pour mettre en avant leur culture à travers la musique et la danse traditionnelle propre à la région de l'ouest cameroun.

Après le succès de leur deuxième album intitulé ''Essola'', le groupe de musiciens et autres danseurs de ''bend skin'' va se voir solliciter par d'autres personnes voulant se greffer au projet qui peu à peu est devenu une véritable vitrine de la culture des ressortissants du département du Nde. c'est ainsi que plusieurs personnes originaires de ce département vont intégrer le groupe qui est depuis lors devenu une grande famille.

Irène Laure Feuyang , l'une des fondatrice de ce groupe nous fait comprendre que les membres du groupe Koutchouam Mbada se réunissent tous les vendredis lorsqu'il est 17 heures à leur siège dis au quartier km5 dans l'arrondissement de Douala 2 ème.



La cérémonie relative à la sortie du nouveau pagne du groupe koutchouam mbada a regroupé tous les fils et filles koutchouam mbada ainsi que des sympathisants originaires du département du Nde pour une grande fête populaire.



Entre chants et danses traditionnels, la cérémonie haute en couleurs de ce dimanche a donné lieu a un autre événement de grande envergure.

En effet , a l'occasion de cette sortie de pagne du groupe koutchouam mbada, un partenariat a été officialisé entre cette entité et une autre qu'est le groupe Nde Paris France Vip.



Il faut savoir que les deux associations ont toujours collaboré ensemble dans divers domaines mais de façon informelle. Il était donc question de formaliser cette relation afin que les membres de ces deux associations sœurs puissent maîtriser les contours de celle-ci.



C'est ainsi que plusieurs membres de l'association Nde Paris France ont fait le déplacement de Douala pour démontrer leur attachement a cette collaboration. ''c'est l'amour, la singularité et la symbiose qui existe entre les deux associations qui nous ont poussé a mettre sur pied ce partenariat.

Tout est parti du constat selon lequel, il était compliqué pour les membres de Nde Paris France d'avoir un réel appui logistique sur au Cameroun. A chacun de nos événements heureux ou malheureux nous manquions de canal sur lequel s'appuyer pour avoir une logistique capable de couvrir de façon optimale ces événements.

Aujourd'hui par la grâce de Dieu nous avons un partenaire fiable." Declare Tchakoute Raoul censeur de l'association Nde Paris France et représentant personnel du président.



Jean Merlin Kamtchoum ,le président du groupe koutchouam Mbada rajoutera que l'association Nde Paris France VIP œuvre depuis plusieurs années à leurs côtés à travers des aides et des dons avec l'officialisation du partenariat. Les rapports seront plus formels et vont ouvrir la porte à d'autres perspectives plus attrayantes.L