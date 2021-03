CAMEROUN :: Nécrologie : Vie et mort de Paul Éric Kingue :: CAMEROON

Le maire de Njombe-Penja est mort aux premières heures du lundi 22 mars 2021 à l'hôpital de Région militaire numéro deux à Douala, des suites de maladie.

Lundi 22 mars 2021, aux alentours de 5 heures, les partisans du maire de Njombe-Penja, ainsi que des militants de son parti politique et certains de ses proches, ont éclaté en sanglots à la vue du pick-up blanc de la mairie qui avait transporté leur maire une semaine plus tôt, pour l'hôpital de Région militaire numéro deux, à Douala. Les sanglots tiennent au fait que le véhicule est retourné à Penja sans Paul Éric Kingue, décédé selon des sources crédibles à 1h45 minutes, tout juste une semaine après son admission dans cet hôpital militaire. Lorsque nous en venions aux nouvelles, ce lundi au lever du jour, l'une de nos sources dans la localité natale de Paul Éric Kingue nous annonçait que l'épouse du désormais défunt, venait de s'évanouir sous le coup de chocs résultant de la forte émotion ressentie.

Le commissaire spécial de Penja venait alors de quitter le domicile du maire, où l'avait précédé le sous-préfet de Njombe- Penja. Dans la foulée, des scellés ont été apposés sur le bureau du maire par les autorités de la ville. Lesquelles ont procédé à l'interpellation de la nièce du défunt, surprise en train de récupérer des documents dans le bureau du maire sans se faire accompagner par une autorité devant constater et consigner les objets récupérés.

La suspecte, Paola Etonde, qui, à cette date officie comme secrétaire particulier du maire décédé, a été remise en liberté après son audition au commissariat spécial de Penja. Si rien n'a fuité sur la place publique, au sujet de l'état de santé préoccupant du maire de Njombe-Penja, ses proches le savaient malade depuis quelques mois, tout comme ses collaborateurs de la mairie et certains riverains de Penja, une ville du département du Moungo, dans la région du Littoral, où le défunt maire avait vu le jour il y a cinquante-cinq ans.

« Ces derniers temps, le maire ne se sentait pas bien. Quand il avait des visiteurs, il les faisait venir à son domicile. C'est là qu'il les recevait et qu'il traitait certains dossiers », a déclaré un habitant de Penja, très informé des affaires de la municipalité. Notre source ajoute dans la même veine : « Même lors de l'élection du maire, il se sentait déjà mal. Il était resté assis tout au long du processus, après s'être excusé auprès de l'assistance. »

Covid-19

De quoi donc souffrait le maire, en poste il y a tout juste un an ? Même certains de ses sympathisants à Penja n'y ont pas de réponse et se sont montrés surpris par ce décès « subit » à leurs yeux. Comme cette femme qui a déclaré à un de nos confrères qu'elle a pensé à tous genres d'hypothèses, y compris un accident, lorsqu’elle a appris le décès de leur édile. En revanche, les autorités ont annoncé à l'issue d'une réunion d'urgence tenue hier matin à Penja, que Paul Eric Kingue est décédé des suites du Covid-19.

Un constat qui étonne les proches de la famille du maire, qui se montrent surpris justement de la façon dont ces autorités ont géré cette information sensible qui, on le sait depuis l’avènement du nouveau coronavirus, l’année dernière, a quelquefois provoqué des remous, voire des échauffourées entre certaines familles et les autorités sanitaires. En effet jusqu'à 4 heures, selon la version d'un proche du disparu, aucun parent du défunt n’avait été notifié de ce genre de mort (Covid-19), et seuls quelques influenceurs web avaient pris le risque de faire cette déclaration. Pendant que le cortège transportant la famille achemine la dépouille de Paul Eric Kingue vers la morgue de Penja, ils reçoivent des instructions les sommant de ramener le corps à Douala.

Présidentielle 2018

Paul Éric Kingue a remporté les élections municipales du 09 février 2020 à la commune rurale de Njombe-Penja, sous la bannière du Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau (MPCN), un parti politique qu'il a sorti des fonts baptismaux peu avant les élections présidentielles du 07 octobre 2018, au cours desquelles il avait oeuvré comme directeur de campagne du président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), alors principal challenger de Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession. Aussitôt sorti de prison, après un séjour au Groupement spécial d'opérations (Gso) à Yaoundé, Paul Éric Kingue retourne la veste contre le professeur Maurice Kamto, avec qui il avait pourtant cheminé tout au long du processus électoral d'octobre 2018. Sous sa casquette du président national du MPCN, Paul Éric Kingue remporte les élections municipales du 09février 2020 à Njombe-Penja et devient maire de ladite commune. En cette qualité, il n'arrête pas ses provocations contre ses alliés d'hier, le Mrc est sa principale cible, et il ne se passe pas un mois sans qu'il n'ait le nom du professeur Kamto dans sa bouche. Le maire doit aussi remporter la bataille de la décentralisation. Il s'en prend, pour ce faire, aux sociétés ayant exploité les carrières sous l'ancienne équipe municipale. Il laisse des plumes dans ce combat contre la hiérarchie administrative, contre laquelle il s'entête.

Municipales de 2007

Paul Eric Kingue s'est révélé dans l'arène publique camerounaise en 2007, comme maire élu de la commune de Njombe- Penja. A l'époque, l'ancien étudiant en droit à l'université de Yaoundé (dans les années 90) avait concouru sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir. Aussitôt élu, il décoche la hache de guerre contre les responsables de la Société des Plantations du Haut Penja (PHP). Le maire élu reproche à la société PHP, filiale camerounaise du groupe français Compagnie Fruitière de Marseille, représentée par un membre du gouvernement camerounais, d'avoir cumulé des milliards de francs CFA d'impôts au préjudice de la commune de Njombe-Penja.