Nous apprenons à l’instant le décès de Félix ETOUNDI, PDG de Finexs Voyage par ailleurs Conseiller Régional de la Région du Sud des suites d’une maladie. Felix Etoundi en 15 ans seulement a su s’imposer comme un acteur majeur du transport interurbain au Cameroun. Avec des débuts modestes, il a su grandir et s’installer majestueusement dans la cour des grands.

Felix Etoundi entre dans le transport comme transporteur clandestin généralement appelé « Clando ». En tant que « clando », Felix Etoundi va apprendre le métier, mais surtout cerner les opportunités qu’offre le secteur. Par la suite, Felix Etoundi sera recruté dans une entreprise pétrolière au Cameroun, mais il n’abandonnera pas autant sa passion pour le transport. Il mettra son bus dans un premier temps à la disposition d’une agence de voyage qui a pignon sur rue au Cameroun avant de se rétracter par la suite. Avec 2 bus, Felix Etoundi va se retourner vers ses compères « clandos » pour proposer l’idée de mettre sur pied une agence de voyages en bon et due forme : Finexs voyage voit le jour. Pour le développement de Finexs voyages, Felix Etoundi pour avoir la confiance des banques doit démissionner pour se consacrer au développement de son entreprise.

À travers les investissements massifs de l’entrepreneur, on comprend rapidement que derrière le projet se trouve une grande vision et une ambition affirmée de faire des belles choses. De « clando » à homme d’affaires prospère, Felix Etoundi donne un véritable cours d’entrepreneuriat et d’innovation à certains entrepreneurs du secteur du transport qui très souvent ne pensent qu’amasser le maximum d’argent sans toutefois penser à l’investissement pour le confort et la sécurité des voyageurs.

Avec un investissement d’environ 1 milliard de FCFA chaque année et un chiffre d’affaires de 3 milliards de FCFA, Felix Etoundi s’impose de plus en plus sur le marché du transport interurbain comme un acteur clé du présent, mais aussi et surtout de l’avenir.