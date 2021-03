CAMEROUN :: LES DÉBATS QUI VALENT LA PEINE: Sur la goute d'eau qui fait déborder le vase :: CAMEROON

Le 14 mars 2014, nous rendions publique, la réflexion suivante, de mise en 2021 aujourd'hui encore de mise.

POUR CETTE GOUTE D'EAU QUI FAIT DEBORDER LE VASE

Où agir s'impose, ne rien faire devient trahison.

- En février 2008, sur ordre express de l''empereur" du Cameroun, il est affirmé, selon les données de certains organismes crédibles, qu'au moins,100 jeunes Camerounais, sans jugement préalable, ont été ''condamnés'' à mort et immédiatement exécutés par fusillade. S'en est suivi la passivité, le désintérêt...du plus grand nombre.;

- En 2013, sur ordre express du même,

a) Il est imposé à une Assemblée disons ''légitime'', de soumettre son travail à l'appréciation d' un Sénat à légitimité bien inexistante tout au moins douteuse, et placé sous l'autorité d'un Président simplement désigné. S'en est suivi la passivité, le désintérêt... du plus grand nombre ;

b) Il est ordonné, par le même, au moment où ''on'' parle justement de la ''lutte contre la corruption'', la libération des personnes à moralité inconfortable, détourneurs de la fortune publique et complices de ''l'empereur'' concerné. Il s'en est suivi entre autres le silence, la passivité et le désintérêt du plus grand nombre ;

c) L' "empereur'' de séant vient de procéder à Yaoundé, à la coupure du ruban d'inauguration du nouveau château par lui offert à son épouse certainement à l'occasion de la journée dite ''internationale de la femme'', au moment justement où le débat sur les logements sociaux bat son plein au Cameroun. Jusque là, le même comprtement de mes concitoyens, de mise, est acté.

Tout comme la dictature ne prend possession des lieux que là où les démocrates sont passifs, le mal n'a de prospérité que là où les hommes et femmes de bien se détournent ou sont détournés de leur rôle. Au Cameroun, ce ne sont pas des situations d'indignation et donc, d'action de masses qui sont à ce jour inexistantes.

Mais qu'est ce qui fait que face à presque TOUT d'insupportable, les Camerounais et leurs sœurs ne se meuvent pas outre mesure, ou alors que timidement ?.

LA GOUTE D'EAU QUI FAIT DEBORDER LE VASE ? Peut être ! Ou mieux, bien sûr.

Humblement....