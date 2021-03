CAMEROUN :: DES BENSKINEURS PRENNENT D'ASSAUT L'ENTRÉE D'UNE AGENCE DE VOYAGE AVEC UN CERCUEIL. :: CAMEROON

Selon les faits relayés par des témoins rencontrés sur place, il y a une semaine environ, un groupe de moto taximen de la ville de Kribi aurait versé une somme de 350.000 FCFA à une agence de voyage dans l'optique de voir la dépouille de l'un des leurs décédé plutôt, être raccompagné dans son village natal pour inhumation.

Ce vendredi 12 Mars 2021, le départ initialement prévu à 8h de la matinée ne va finalement connaître aucune formalité de mise à disposition du véhicule affrété pour la circonstance. Le temps passe et les collègues du disparu s'impatientent. Après plus de quatre heures d'attente, la tension devient galopante et le climat très tendu entre les parties (benskineurs et responsable de l'agence).

Soucieux d'avoir des explications, le groupe de moto taximen en colère va immédiatement prendre d'assaut le périmètre de ladite agence de voyage en déposant le cercueil de leur collègue à l’entrée de l’agence de voyage.

Il a fallu l'intervention des forces de maintien de l'ordre afin de décanter cette situation qui tendait progressivement à se transformer en une débandade totale.