SÉNÉGAL :: Enlèvement du leader de l’opposition et révolte populaire contre la dictature de Macky Sall :: SENEGAL

Malgré le dévoilement du complot d’Etat par l’étalage public des pv d’audition et la levée illégale flagrante de son immunité parlementaire, après avoir consulté son parti Pastef, ses avocats et des chefs religieux de toutes les religions et confréries du pays, O. Sonko se rendant pour répondre à la convocation du juge d’instruction a été enlevé par la police qui a bloqué son véhicule avant de lui coller l’accusation de « trouble à l’ordre public » et de le mettre en garde à vue.

Ce pouvoir finissant ne fait même plus semblant de respecter le pouvoir judiciaire qu’il court-circuite aux yeux de tous alors que le juge d’instruction attendait. On comprend pourquoi un haut magistrat à démissionner en disant qu’il « démissionne parce que la justice à démissionner ». Macky Sall piétine la Constitution, l’état de droit, les lois et toutes les libertés citoyennes.

Quasiment au même moment, Guy Marius Sagna, porte-parole du FRAPP, arrêté auparavant illégalement chez lui et déféré en prison a été mis à nu et en isolement punitif pour avoir protesté contre la mise dans une de 50 places plus de 150 prisonniers.

On apprend que Guy Marius Sagna est en grève de la faim pour protester contre ce traitement inhumain et dégradant qui rappelle que la prison sénégalaise est devenue sous le magistère de Macky Sall une grossière imitation de la sauvage prison US de « Guantanamo ». Guy Marius a été évacué à l’infirmerie du « Guantanamo » sénégalais.

Ces atteintes liberticides autocratiques et cette instrumentalisation sans scrupule du pouvoir d’état n’ont pour d’autres objectifs que l’élimination de celui qui apparaît de plus en plus comme le futur président et forcer une troisième candidature anti-constitutionnelle de Macky Sall.

Le peuple a décidé de se révolter pour dire STOP A LA DICTATURE DE MACKY SALL. La présence visible de l’armée de l’impérialisme français au Sénégal huée par les foules devant le Tribunal où devait comparaître O. Sonko, ce qui est à l’origine du fait que la révolte cible les Total, les Auchan.

Macky Sall vient de faire appel à l’armée face à l’insuffisance en nombre de ses forces de répression.

La RÉSISTANCE à la DICTATURE se répand dans tout le pays, du nord au sud, de l’est à l’ouest et doit s’inscrire dans la durée pour vaincre.

Macky Sall, bénéficiaire en 2012 de la révolte victorieuse du peuple contre la monarchisation promue par son ex-mentor libéral A. Wade, est aujourd’hui le fossoyeur de cette conquête démocratique qui lui a permis de devenir président.

STOP A LA DICTATURE DE MACKY SALL

LIBÉRATION IMMÉDIATE DE TOUS LES PRISIONNIERS POLITIQUES

NON AU TROISIÈME MANDAT ANTICONSTITUTIONNEL : « NUL NE PEUT FAIRE PLUS DE DEUX MANDATS CONSÉCUTIFS »

Le Collectif Afrique appelle tous les Sénégalais, les Africains et les démocrates internationalistes à se solidariser avec la résistance populaire pour que vive les conquêtes