Le Cameroun renvoie ces derniers temps l’image d’un géant aux pieds d’argile. Un géant qui se nourrit goulûment de ses contradictions et qui s’est installé résolument dans un équilibre instable. En deux principaux tableaux, nous nous risquons à interroger cette situation dont il ne faut guère s’honorer de la banalisation.

Tableau 1 : Entre le maire de la commune de Douala 1er et le préfet du département du Wouri, le torchon brûle depuis la semaine dernière du fait de la décision de l’édile de fermer les écoles communales de sa circonscription pour quelques jours afin de désinfecter les salles de classe, constat fait de la multiplication des cas positifs de Covid-19 parmi les élèves et le corps enseignant. Une situation cocasse et renversante qui prouve qu’il y’a loin de la coupe aux lèvres en matière de décentralisation au Cameroun.

Si l’affichage institutionnel fait croire que le transfert des compétences et des moyens est désormais une réalité, la loi portant code général des collectivités décentralisées, sur plusieurs aspects, démontre qu’on en est encore à une déconcentration à peine avancée, dans laquelle la marge de manœuvre des communes, mais aussi des régions reste encore marginale. Si l’on y ajoute le déficit de formation de nombreux acteurs chargés de mettre en œuvre la décentralisation, enclins à confondre décentralisation à désintégration de l’Etat ou à conforter l’Etat jacobin, on se rend à l’évidence qu’on est encore loin du compte.

A ce propos, on est d’ailleurs fondé de se demander pourquoi près de trois mois après la mise en place des exécutifs régionaux, des séminaires ne sont pas organisés pour mieux imprégner les intervenants (autorités administratives, responsables des services déconcentrés, élus locaux…) sur la décentralisation. On peut tout aussi, à bon droit, se demander pourquoi les partis politiques, notamment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti qui contrôle la majorité des conseils municipaux et régionaux), ne recycle pas son personnel politique sur cette question cruciale.

Tableau 2 : Le Cameroun se joint à la communauté internationale ce lundi 8 mars 2021 pour célébrer les droits de la femme. Il n’échappe à personne que les questions de genre et particulièrement de promotion de la femme dans les sphères de prise de décision stratégique de l’Etat constituent l’un des axes majeurs de la politique gouvernementale ces dernières années. Or, en rupture avec les avancées constatées et saluées au Parlement et au gouvernement, en matière de représentativité des femmes, on a noté en 2020 un recul spectaculaire : aucune femme n’a été investie par le Rdpc (parti au pouvoir) au poste de présidente de région, et donc aucune n’a été élue. Idem, on n’a aucune femme élue maire de ville, aucune femme maire d’arrondissement dans la capitale, Yaoundé. Il y’a peu de chance que cette problématique soit adressée en haut lieu ou simplement débattue entre les femmes en ce jour où, si heureusement, la réflexion devrait davantage primée sur le pagne, le défilé et les beuveries, du fait des restrictions liées à la pandémie du coronavirus.

A tout prendre, que ce soit pour la décentralisation ou pour la promotion de la femme, on peut constater que la posture velléitaire du pouvoir est constante et en totale contradiction avec le discours officiel. Un logiciel qui semble être la sève vivifiante de la gouvernance à la camerounaise.