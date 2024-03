« Vieillards Au Pouvoir, Cameroun En Danger ! » Le Cri D'alarme Du Père Ludovic Lado :: Cameroon

Le père Ludovic Lado, figure influente de la société civile camerounaise, a exprimé sa colère suite à la reconduction de Niat Njifenji Marcel et Cavaye Yeguié à leurs postes respectifs de président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Dans un message publié sur son compte Facebook ce vendredi, l'homme de Dieu qualifie cette reconduction de "mascarade" et de "honte nationale".

"Le message est clair : ces vieillards s'accrochent au pouvoir et refusent de laisser la place à la jeunesse", s'exclame le père Lado. Il fustige un système politique "sclérosé" et "corrompu" qui ne répond plus aux aspirations du peuple camerounais.

Le père Lado appelle les Camerounais à se mobiliser et à prendre leurs responsabilités en 2025, lors des prochaines échéances électorales. "Il est temps de mettre fin à ce régime qui pille notre pays et qui hypothèque son avenir", martèle-t-il. "Le Cameroun a besoin d'un renouveau", insiste-t-il, avant de conclure : "L'avenir du Cameroun ne peut se construire avec les fossiles du passé."

La sortie du père Lado a suscité un large écho au sein de la population camerounaise. De nombreux citoyens partagent son indignation et appellent au changement. La question du renouvellement de la classe politique camerounaise est au cœur des débats à l'approche des prochaines élections.