Mise au point de ASMA (Action Solidaire pour Marafa) suite à la publication d'une vidéo attribuée à un prétendu groupe rebelle dénommé MLC

Ce jour 01 mars 2021, nous avons pris connaissance avec stupéfaction d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux , attribuée à un mouvement rebelle dénommé le MLC et dans la quelle les auteurs citent le nom du Ministre d'Etat MARAFA Hamidou Yaya dans leurs revendications ou faisant partie des causes de leur prise d'armes !

Par ce communiqué, nous ASMA (Action Solidaire pour Marafa), dénonçons fermement l’association du nom de MARAFA Hamidou Yaya dans cette sortie médiatique de ce prétendu groupe rebelle et par la même occasion, nous tenons à préciser aux uns et autres que le Ministre d’Etat n'est associé ni de près, ni de loin dans une telle mésaventure.

Il est utile de rappeler que l’innocence de Marafa Hamidou Yaya n’est plus à démontrer, par ailleurs reconnu prisonnier politique par de nombreuses organisations internationales de Défense des Droits de l’Homme à travers le monde et par le gouvernement Américain, il est toujours embastillé par le pouvoir de Yaoundé et maintenu en détention dans ce camp militaire, au sein du Secrétariat d’Etat à la Défense (SED) ignorant la décision de l'ONU N°22/2016 du 27 avril 2016 (!) demandant sa libération immédiate; La lutte pour la cause de Marafa Hamidou Yaya, bien qu’étant légitime et d'actualité, ne saurait prêter le flan ou servir de prétexte à quelque mouvement armé que ce soit.

Nous appelons l'opinion nationale et internationale à la vigilance car,ceci pourrait vraisemblablement être une, de ces grossières manipulations orchestrées par des cabinets noirs contre le Ministre d’Etat Marafa Hamidou Yaya pour ternir son image comme par le passé, en le présentant par la même occasion comme quelqu’un de dangereux afin de justifier auprès de l’ONU, de l'UA et de l'UE, son maintien en détention, malgré son innocence avérée.

Bien que n’étant pas le premier complot fomenté par des individus tapis dans l’ombre, instrumentalisés et mal intentionnés pour attribuer à MARAFA Hamidou Yaya la paternité d’un pseudo mouvement rebelle ça et là dans le pays ou encore à nos frontières, une situation par ailleurs dénoncée par le Ministre d’Etat dans une de ses publications;

Nous condamnons avec la dernière énergie cette énième volonté de nuire cet Homme intègre et reconnu comme tel par ses concitoyens.

Nous tenons à rappeler que la légalité et le respect des règles ont toujours été et demeurent le credo qui animent et caractérisent l'Homme d'Etat, MARAFA Hamidou Yaya, et la mise en place de la « société de confiance » son projet de société ne se fera pas sur le sang des camerounais encore moins au prix d'une déstabilisation du pays mais s’implémentera par la volonté citoyenne et républicaine des amoureux du Cameroun.

Sur ce , nous interpellons une fois de plus les autorités Camerounaises sur le cas du Ministre d’Etat, leur demandant de respecter les engagements internationaux ratifiés par notre parlement, en appliquant sans délai la résolution N°22/2016 de l'ONU appelant à la libération de MARAFA Hamidou Yaya injustement accusé et arbitrairement détenu.

Enfin, nous appelons de nouveau le Groupe de Travail sur les Détentions Arbitraires (GTDA) et plusieurs autres organisations de Défense et de Promotion des Droits Humains à se mobiliser et à s’impliquer d'avantage pour que la libération de Marafa Hamidou Yaya soit une question prioritaire et préoccupante en termes des violations des Droits Humains et des libertés.

Fait à Bruxelles le 01 mars 2021



Le Président de ASMA