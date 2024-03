Cameroun :: Elite One : La Cca Rend Son Verdict Dans L'affaire Ums De Loum Contre Fecafoot/Victoria United :: Cameroon

Ce 21 mars 2024, la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC) rendra son délibéré dans l'affaire UMS de Loum contre Fecafoot/Victoria United de Limbé.

Un match houleux et une décision attendue

Les débats étaient très houleux hier, au point que le club de Pierre Kwemo a récusé l'un des trois arbitres, le soupçonnant de parti pris. Deux juges rendront donc la décision très attendue.

L'UMS de Loum conteste les décisions des organes juridictionnels de la Fecafoot qui lui ont fait perdre sur tapis vert son match de la 16e journée contre Victoria United. Sur le terrain, l'UMS avait gagné un but à zéro.

Un imbroglio juridique

Avant d'examiner le dossier UMS contre Fecafoot, la CCA a statué sur l'opposition faite par Victoria United contre la conciliation du 11 mars dernier entre l'équipe Avion de Douala et la Fecafoot. Cette conciliation éliminait Victoria des Play-offs UP au profit de Fauve Azur.

Coup de théâtre

Hier, contre toute attente, le club Avion et la Fecafoot se sont rétractés. Chacun a changé d'avis et a choisi l'arbitrage. La conciliation qui avait permis au club de Pierre Batamack de récupérer son point gagné sur le terrain devant Victoria est donc annulée. En attendant la décision finale, Victoria récupère les points de sa victoire sur tapis vert contre Avion.

Play-offs enfin lancés

Après avoir vidé le litige Fauve Azur contre Fecafoot, la CCA a levé la suspension du démarrage des Play-offs.

La Fecafoot a programmé les matchs de la première journée de cette seconde partie du championnat d'Elite One. A l'issue de cette phase, le champion du Cameroun et les 5 clubs relégués en Elite Two seront connus.