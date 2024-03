Monde Entier :: La Prochaine Pandémie 20 Fois Plus Mortelle Que Le Covid-19 En Préparation :: World

Le 18 Octobre 2019, un mois avant que le premier cas du Covid-19 ne soit signalé en Chine se tint à New York sous les auspices du John Hopkins Center for Health Security, une réunion rassemblant des participants aussi notables que les Nations, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la fondation des Nations Unies, la Banque Mondiale, le directeur du Center for Diseases Control (CDC) Chinois, la CDC américaine, le World Economic Forum (WEF) de Klaus Schwab ou encore la fondation Bill and Melinda Gates.

Pendant trois heures et demie, cette réunion à laquelle assista 130 scientifiques, chercheurs et hommes d’affaires simula une pandémie au coronavirus et la façon dont le monde devait y répondre.

Quand la pandémie fut déclarée en Décembre 2019, elle se déroula presque à la lettre comme la simulation l’avait prédite.

Le bon sens suggère de prêter attention à ce qu’un groupe de personnes influentes ayant prédit avec exactitude une catastrophe naturelle a à dire. Et ces individus ont prédit une nouvelle pandémie. Bill Gates l’a annoncée de façon formelle au cours de l’une de ses interventions en marge d’une conférence sur la sécurité qui s’était tenue à Berlin en Février 2022 relayée par le media américain CNBC.

Dans un autre entretien virtuel dans le cadre de Bio Asia 2022, une conférence scientifique ayant lieu en Inde, il prédit que le virus serait respiratoire. Et le 23 Octobre 2022, s’est tenue en Belgique une autre simulation de pandémie ayant pour participants les mêmes acteurs que la dernière fois et quelques nouveaux. Cet exercice qui s’appelait “ The Catastrophic Contagion: À Global Challenge Exercise” se préparait à une pandémie en 2025 de ce qu’ils ont appelé “ Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025” qu’on traduit par Syndrome Respiratoire épidémique sévère d’Enterovirus 2025”. Cette simulation eut quand même quelques différences notables par rapport à l’event 201 :

Cette fois-ci, ces organisateurs associèrent des acteurs africains, actuels et anciens responsables sanitaires du Sénégal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia et du Ghana. Les organisateurs de cet exercice, agents visibles des Maîtres du monde pensent que les mesures contre le Covid-19 prônées par l’OMS, la vaccination en occurrence, eurent un faible impact sur les populations africaines à cause de l’exclusion d’acteurs africains dans la conception de la pandémie précédente. Ces organisateurs se disent que si les instructions viennent des gens qui leurs ressemblent et qui donnent l’impression d’avoir été associés au processus de réflexion, les populations africaines seront plus réceptives à des mesures telles que la vaccination en masse. La réalité est que ces Africains ne font que de la figuration comme le font les juges noirs de la CPI. Ce sont des personnes à qui l’on a remis de l’argent et un texte à réciter. Ils ne sont en rien associés à la conception de ce projet.

L’autre différence notable est que ce nouveau virus sera 20 fois plus mortel que le Covid-19. De nombreux médias mainstream répercutent des informations sur la maladie X du nom que lui donna l’OMS. Le Daily Express et le Sun en Angleterre, le “Irish Star” en Irlande où Le Parisien en France en parlent. Cette maladie a même été évoquée pendant la dernière réunion du WEF (Forum Economique Mondial). Cette campagne a pour but de préparer les esprits à accepter cette nouvelle maladie comme inévitable et de survenue normale.

Finalement, cette pandémie affectera les enfants et les jeunes gens de façon prioritaire. Bill Gates et d’autres personnes l’ont clairement prédit. Le fait que le Covid-19 n’ait pas véritablement touché les enfants semble être à leur avis, l’une des raisons pour lesquelles la panique n’aura pas été suffisamment forte pour pousser un plus grand nombre de personnes à se faire vacciner. Le vaccin était la raison pour laquelle le virus responsable du Covid-19 avait été fabriqué. Les concepteurs de cette nouvelle pandémie qui prévoient des dommages cérébraux sur les enfants pensent que lorsque les parents commenceront à voir leurs enfants tomber malades et même mourir, ils perdront la raison et se laisseront submerger par la panique pour obéir à toute instruction qui représente un espoir de survivre et se faire vacciner.

Pourquoi rien n’est fait pour arrêter les auteurs des pandémies ?

Dans un monde normal, si un groupe de personnes prédisaient avec exactitude une succession statistiquement impossible de catastrophe naturelles, les autorités devraient au minimum les interroger, surtout s’ils ont à y gagner. On devrait leur demander comment ils le savent d’avance, pourquoi des vaccins sont fabriqués avant la survenue de ces pandémies, pourquoi ont-ils des investissements dans les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent ces vaccins etc. Pourtant jusqu’à présent, malgré de nombreuses pétitions auprès d’instances telles que le parlement européen, malgré des plaintes et le nombre élevé de preuves de violation de procédures de fabrication et de mise sur le marché des vaccins, malgré des millions de morts suspectés et une augmentation de 5162% de surplus de décès en 2020 en Australie un exemple parmi d’autres pays) depuis le Covid-19, malgré l’effondrement sur des terrains de sports de jeunes sportifs ayant pris le vaccin contre le Covid-19, pas une seule personne ou autorité n’a été poursuivie et arrêtée.

Pourquoi ?

Cette question me rappelle l’édifiante interview d’un procureur du District-Sud de Manhattan, l’un des quartiers d’affaires les plus prospères des États-Unis. Au journaliste qui lui demandait pourquoi après la crise financière de 2008 dont il a été établi qu’elle survint du fait de malversations financières, il n’avait jusqu’à présent poursuivi aucune personne, le procureur rétorqua “ comment voulez-vous que j’inculpe les hommes parmi les plus puissants du monde ?”.

“Ne factorisez-vous donc pas la justice dans votre équation ? “ avait encore demandé le journaliste ? “Dans l’équation de la justice, je dois aussi intégrer ma carrière et le bien-être de ma famille”.

Vous comprenez pourquoi rien n’a été fait jusqu’à présent pour inculper les responsables connus de la pandémie du Covid-19 et pourquoi une pandémie plus mortelle se prépare pratiquement en public sans que personne n’y fasse quoi que ce soit. La plupart d’hommes politiques, hommes d’affaires, présidents de multinationales c’est à dire ceux qui détiennent le pouvoir politique et financier dans le monde appartiennent au groupe des mondialistes qui tirent leur idéologie des sociétés secrètes et malfaisantes telles que la Franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Les juges, les policiers, les maires, les députés. Sénateurs, hommes de médias, célébrités et autres hommes de loi soit appartiennent à ces ordres ésotériques à des niveaux divers, soit sont soumis à l’autorité de ces hommes et femmes puissants.

Les Ordres Ésotériques sont les véritables centres de décision

C’est au sein de ces ordres ésotériques qu’est déterminée l’ordre de marche et la conduite à tenir de ces hommes dans la plupart des pays Occidentaux. Lorsque les Maîtres du Monde décrètent que c’est telle personne qui doit être élue comme président, tous les autres membres de la secte, quels que soit leur opinion personnelle obtempèrent et l’Etat profond met toute la machine en marche (médias et instituts de sondages, finances, partis politiques) pour exécuter la décision des Maîtres. Cela s’est vu avec l’actuel président français, Emmanuel Macron et avec les premiers ministres canadien et britanniques, respectivement Justin Trudeau et Rishi Sunak. Cela se verra probablement avec Gabriel Attal que l’on prépare à remplacer Macron.

Voilà la raison pour laquelle les oppositions politiques dans ces pays qui sont pour la plupart membres des sociétés secrètes se sabordent et font un simulacre de campagne électorale. Et même lorsqu’elles gagnent mais que les résultats les déclarent perdants sur la base de la tricherie, elles gardent le silence. Cela s’est vu entre John Kerry et George W. Bush aux élections présidentielles américaines de 2994 et plus récemment encore entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Pourquoi la Chine est-elle partie de ce complot des pays Occidentaux ?

Si on peut comprendre cette allégeance ésotérique, on peut se demander pourquoi la Chine qui est un adversaire géostratégique et stratégique des États-Unis et des pays Occidentaux en général est-elle associée à ce complot global (le Covid-19 a bien commencé en Chine)? C’est que certaines adversités et conflits n’existent qu’à des niveaux inférieurs. Par exemple, si vous opérez comme un petit vendeur de drogue isolé, vous vous ferez attraper et foutre en prison. Et cette arrestation sera amplifiée par les médias pour rassurer le public sur le travail des forces de sécurité. Cependant si vous menez la même activité ou assassinez une personne en tant que membre d’une organisation criminelle travaillant avec les services de renseignements d’un pays et protégés par ceux-ci, rien ne vous arrivera tant que vous jouez bien votre rôle.

Ainsi, dans ce complot supranational conçu et orchestrés par les Maîtres du Monde, l’idéologie et surtout l’appartenance ésotérique transcendent les inimitiés politiques et géopolitiques. Si toutes les entités politiques du monde ne sont pas soumises aux Maîtres du Monde, elles poursuivent toutes le même objectif ésotérique prescrit par leur dieu. La dictature chinoise est même prise comme exemple pour la gestion future des populations dans le Nouvel Ordre Mondial.

Même au niveau national la différence ne se fait plus entre démocrates et Républicains ou entre Gauche et Droite. Les hommes politiques s’alignent en fonction de leur idéologie et leur appartenance ésotérique. C’est pour cela qu’aux États-Unis par exemple, de nombreux Républicains hostiles à Donald Trump, le chef et candidat probable du parti aux prochaines élections présidentielles pactisent avec les démocrates, leurs adversaires politiques. Dans cette logique l’appartenance ésotérique est plus forte que l’allégeance à la patrie. C’est ce qui en partie explique qu’un président américain ou français prennent des décisions qui vont clairement à l’encontre des intérêts de leurs pays. Le laxisme dans la gestion des frontières avec le Mexique par l’administration Biden ayant entraîné l’entrée illégale de plus de 5 millions d’immigrants latinos aux des États-Unis en est un autre. La famine mondiale orchestrée par les dirigeants des pays Occidentaux en est un autre exemple.

L’agenda du groupe des mondialistes est la survenue du Nouvel Ordre Mondial qui est une violente et perverse dictature dans laquelle les élites règneront sur une population réduite de serviteurs. La sortie du pape François en faveur de l’homosexualité et la nomination de Gabriel Attal, un homosexuel déclaré font partie de ce projet. Le vaccin et les pandémies servent aussi à l’avancement de cet agenda. C’est aussi dans ce but qu’ils veulent faire adopter par tous les pays du monde, le Traité de l’OMS sur les pandémies à travers lequel les pays du monde devront céder leur souveraineté sur le plan sanitaire à l’OMS. Cette organisation serait donc l’autorité suprême dans la gestion des pandémies qu’elle sera capable de déclarer de façon autonome. C’est aussi elle qui déterminera la conduite à tenir que tous les pays signataires devront suivre.

Comment se préparer face à la future pandémie ?

Au niveau national, nous suggérons fortement aux gouvernements africains de ne pas adhérer au traité de l’OMS sur les pandémies qui serait une condamnation à mort pour les populations et les dirigeants.

Ils devraient aussi adapter leurs politiques de santé à leur environnement. Ils ne peuvent continuer à laisser reposer leur politique sanitaire sur des produits chers ayant de sérieux effets indésirables qui pour la plupart ne guérissent pas et qui sont fabriqués par nos adversaires naturels alors qu’il y’a dans notre environnement des alternatives naturels bien plus efficaces qui ne demandent qu’à être explorés et standardisés. De milliers d’articles scientifiques ont validé la supériorité des produits naturel sur les médicaments

Au niveau individuel, les populations doivent refuser le vaccin de cette nouvelle maladie en préparation déjà en Angleterre plus qu’elles n’avaient rejeté celui de la Covid-19. Ce vaccin comme tous les autres n’est pas la solution. Des études sérieuses démontrent que les vaccins en fait affaiblissent le système immunitaire. Les enfants qui se vaccinent tombent souvent plus malades, font des crises plus sévères et sont plus souvent hospitalisés que les enfants qui ne se vaccinent pas.

Ces études ont été validées récemment pendant la crise de la Covid-19. Des statistiques publiées (malgré eux) par le CDC américain et les services de santé britanniques ont démontré que les personnes vaccinées au Covid-19 faisaient le plus grand nombre (75% selon d’autres publications) des gens atteints de l’infection, soufraient de crises plus sérieuses et étaient plus souvent hospitalisés et en mourraient plus que ceux qui n’étaient pas vaccinées.

La meilleure option d’après certains médecins reste de renforcer le système immunitaire par une bonne hygiène de vie (pas de cigarette et d’alcool), une alimentation saine et équilibrée (manger beaucoup de fruits naturels et de végétaux), pratiquer du sport, dormir suffisamment la nuit et vous libérer émotionnellement. Si vous le faites, vous aurez une chance de survivre.

