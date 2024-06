Lions Indomptables du Cameroun: Narcisse Mouelle Kombi frappe le staff de Samuel Eto’o :: CAMEROON

Alors que les Lions Indomptables doivent reprendre du service dans moins de dix jours, la guerre des chefs se poursuit au sommet du football camerounais. Après la mise à pied de Marc Brys par la Fédération, mardi, le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a contre-attaqué mercredi en dynamitant le staff du sélectionneur intérimaire nommé par Samuel Eto'o

David Pagou, nommé la veille par le président de la Fecafoot au poste de sélectionneur adjoint, a été affecté à Salapoumbé, commune située à 788 kilomètres de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

Ce professeur d'EPS (éducation physique et sportive), qui était jusqu'alors entraîneur du Stade Renard, club d'Elite One basé à Melong dans la région du Littoral, va donc devoir mettre le cap sur l'Est du pays.

Tinkeu Nguimgou Narcisse est dans la même situation. Le préparateur physique désigné par la Fécafoot a été muté à Moloundou (811 km de Yaoundé). Professeur d'EPS et donc fonctionnaire du ministère des Sports et de l'éducation physique, il occupait jusqu'alors un poste à l'INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports).

Le grand rescapé de ces affectations dites disciplinaires c'est Martin Ndtoungou Mpile, déjà à la retraite. Le sélectionneur intérimaire doit communiquer ce jeudi sa liste en vue des prochains rendez-vous face au Cap-Vert puis à l'Angola, les 8 et 11 juin prochains.

Marc Brys de son côté, avait déjà publié une liste de présélection de 31 joueurs le 10 mai dernier.