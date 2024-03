Afrique :: La Bdeac Communique Sur Son Emprunt Obligataire Par Appel Public À L’epargne Pour Lever 50 Milliards :: Africa

50 milliards c'est la première phase d'un programme de 100 milliards pour la période du 4 mars au 22 mars 2024 au prix de 10000 FCFA l'obligation pour une souscription minimale de 10 obligations.

C'est un programme qui a été lancé à Libreville au Gabon depuis le 1 mars au siège Régional. Cette campagne se poursuit d'où la cérémonie de ce 11 mars 2024 à Yaoundé, présidée par le Président de la BDEAC EVOU MEKOU en présence du Gouverneur de la BEAC YVON SANA, le Ministre des Finances du Cameroun Louis-Paul MOTAZE, le directeur général de la Caisse autonome d’amortissement Adolphe Noah Ndongo; le maire de Yaoundé Luc Messi Atangana; le directeur général de Contracturer Capital et arrangeur chef de file du consortium de l'opération Paul Onono Abomo plusieurs directeurs généraux et le public. Lancée le 1 mars à Libreville, la BDEAC ambitionne fournir aux institutions étatiques, privées, hommes d'affaires les financements dont ils ont besoin pour construire l'Afrique de demain.

Les fonds collectés serviront à accroître les ressources financières et de continuer à financer des projets dans divers secteurs tels que les technologies nouvelles, le numérique, l'énergie, l'industrie, la santé l'agro-industrie, le tourisme, l'éducation, la santé.

Cette opération de la BDEAC est scindée en trois tranches distinctes ainsi qu'il suit; une tranche A dont le taux est de 6,20% Net pour une maturité de 7 ans ; une tranche B au taux de 5,95% Net pour une maturité de 5 ans et une tranche C au taux de 4,70% Net pour une maturité de 3 ans.. Selon les règles de l'Emprunt Obligataire par Appel Public à l'Epargne, l'emprunt « BDEAC 2024-2031 » est accessible aux Etats, aux entreprises publiques et privées. De cette manière, tous les investisseurs souhaitant accéder au syndicat de placement, qui regroupe des institutions bancaires dans tous les pays de la CEMAC, pourront le faire.

Il convient de souligner que la BDEAC est un émetteur de référence, qui a déjà réussi à lancer avec succès trois (3) emprunts obligataires au cours des dernières années par le biais de l'Appelle Public à l'Epargne (APE).

Cette nouvelle obligation d'emprunt, qui représente la première étape d'un programme de 100 milliards de FCFA à rembourser pour l'année 2024.

