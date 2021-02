CAMEROUN :: Douala : De faux Samuel Eto'o arnaqueurs, aux arrêts :: CAMEROON

Abass Njutappmoui, Siddiki Njikam, Moulioum Omar et Vessah Samir. Voilà les quatre jeunes gens présentés hier mardi 23 février 2021, à la presse, par la division régionale de la police judiciaire du Littoral.



Leur infraction : arnaque et escroquerie sous une fausse identité de l'ancien footballeur milliardaire et ancien attaquant vedette du FC Barcelone, Samuel Eto'o Fils.

Les quatre mousquetaires qui seraient tous originaires du département du Noun dans la région de l'Ouest Cameroun, ont extorqué de fortes sommes d'argent aux crédules, en se servant d'une fausse identité de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, sur les réseaux sociaux.

Alertés par plusieurs victimes, les éléments de la police judiciaire du Littoral, ont pu mettre le grappin sur eux. Âgés entre 19 et 25 ans, les quatre garnements sont en exploitation ; les policiers étant convaincus d'un réseau d'arnaque bien huilé.

Ils seront bientôt présentés à un juge, avant d'être certainement déférés en détention préventive à la prison centrale de New- Bell à Douala.