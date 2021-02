CAMEROUN :: Yabassi : Aurélien Sosso officiellement chef traditionnel de Tondè - Village :: CAMEROON

Il est désormais officiellement, Sa Majesté le Prof. Maurice Aurélien Sosso.

Un arrêté du préfet ( à lire intégralement à la fin de l'article) du Nkam signé hier, lundi 22 février 2021, fait du recteur de l'Université de Yaoundé 1, chef traditionnel de Tondè - Village, dans l'arrondissement de Yabassi, département du Nkam, dans la région du Littoral Cameroun. Che Patrick Ngawashi le préfet de céans, vient ainsi sceller officiellement, le processus ayant conduit le collège de notabilités coutumières de Tondè - Village, à élire à l'unanimité le 05 février dernier, le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1, comme leur chef traditionnel de 3 ème degré. Le très respecté et dignitaire Sawa, avait été élu au terme d'un processus conduit selon les règles coutumières, sous la supervision du sous-préfet de Yabassi, Patrick Landry Adjedja.

L'arrêté préfectoral signé hier par le numéro 1 du département du Nkam, vient donc adouber la volonté populaire des habitants d'un village cosmopolite, très hospitalier vis-à-vis des autres communautés. Déjà en novembre dernier, alors qu'il procédait à la remise d'une grande pirogue au bénéfice de la communauté Sawa de Yabassi, ainsi qu'à la remise de fournitures scolaires et didactiques aux élèves et au corps enseignant de l'école publique de Tondè - Village, les populations étaient venues en masse, demander au Prof. Maurice Aurélien Sosso, de prendre la tête de leur chefferie traditionnelle. "Nous rencontrons beaucoup de difficultés ici, et le Notable Sosso notre fils, est le seul à même d'aider notre village à se développer. Il est un homme très modéré, sage, très posé et très lucide qui sait écouter tout le monde. C'est un rassembleur. Nous n'avons jamais vu un universitaire de calibre mondial, et haute personnalité, aussi humble et accessible que lui. Il reçoit tout le monde ", diront en choeur un groupe de jeunes.

Élu à la tête de la chefferie de Tonde - Village le vendredi 05 février 2021, avec la dignité et la mesure qui le caractérisent, le recteur de l'Université de Yaoundé 1, lancera un appel même à ceux qui ne sont pas d'accord avec son sacre à la tête de la chefferie, pour se joindre à lui, pour le développement du village, et le bien-être de tous.

Avec l'arrêté préfectoral d'hier lundi, 22 février 2021, le Prof. Maurice Aurélien Sosso est officiellement le chef de 3 ème degré de Tondè - Village. Appelez- le désormais, Sa Majesté le Prof. Maurice Aurélien Sosso. Il ne reste plus que la cérémonie d'intronisation selon les us et coutumes des peuples Sawa.

Majesté, prenez le commandement !