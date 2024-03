Cameroun :: Des Jeunes Agripreneurs D'afrique Centrale Veulent Révolutionner Le Secteur Agricole :: Cameroon

Des jeunes agripreneurs d'Afrique centrale veulent révolutionner le secteur agricole dans la sous-région.

Ils se sont équipés des outils et technologies de pointe au cours d’une rencontre à Douala, la capitale économique du Cameroun

Dans le but de répondre aux problèmes urgents de chômage, de pauvreté et d'inégalité, la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) via son programme régional Sécurité énergétique et changement climatique en Afrique subsaharienne en partenariat avec la société Camerounaise Save Our Agriculture basée au Cameroun a mis en place une formation qui cible les jeunes en mettant l'accent sur le rôle crucial de la participation des jeunes au développement de l'agriculture en Afrique centrale. Reconnaissant que le secteur est le plus grand employeur, représentant environ 43 % de l'emploi total en Afrique, cet atelier visait à souligner l'importance de tirer parti du potentiel des jeunes pour stimuler un changement transformateur dans l'agriculture.

Dans des études récentes, nous observons le changement démographique en Afrique, avec 60 % de la population actuellement âgée de moins de 25 ans. Ce dividende démographique présente à la fois un défi et une opportunité. Avec un soutien et des investissements ciblés, les jeunes africains peuvent catalyser l'innovation et l'entrepreneuriat dans l'agriculture, entraînant une croissance économique et un développement durable.

Cependant, malgré l'intérêt croissant des jeunes pour l'entrepreneuriat agricole, de nombreux obstacles entravent leur progression. Ces défis comprennent un accès limité au financement, une infrastructure inadéquate et un manque d'informations et d'accès au marché. De plus, l'absence de modèles économiques clairs et de stratégies efficaces conduit souvent à l'échec dans l'agripreneuriat.

Pour relever ces défis et libérer le plein potentiel des jeunes dans l'agriculture, cet atelier est une initiative stratégique visant à fournir une formation pratique et un soutien ciblé aux jeunes start-ups de la sous-région d'Afrique centrale. L'initiative vise à redéfinir les modèles économiques, à établir des stratégies de mise en oeuvre efficaces et à fournir un leadership éclairé pour permettre la stabilité et la scalabilité de l'agripreneuriat dirigé par les jeunes. C’est donc dans une logique claire qu’il en découle une satisfaction totale tel qu’en témoignent les propos de Flavien Kouatcha, membre du comité d’organisation de cet atelier qui s’est tenu sur le triangle national Camerounais : « Nous remercions la fondation Konrad Adenauer de nous avoir accompagné autant dans l’implémentation de cet atelier inédit pour la sous-région. Nous avons d’autant plus été touchés par l’engagement de leurs équipes à travers un processus de sélection rigoureux qui a conduit à dénicher des entrepreneurs agricoles de haut niveau, qui pourront ainsi créer des ponts crédibles et efficients entre leurs différents pays ».

Les thématiques clés de l'initiative étaient axées sur les jeunes, le leadership commercial, les entreprises agricoles, l'innovation et les technologies numériques. Grâce à une formation ciblée, les participants venus de six (6) pays ont acquis des connaissances sur le leadership stratégique, les politiques agricoles et les cadres juridiques pertinents pour l'entrepreneuriat agricole. L'initiative a également facilité le partage des connaissances, l'apprentissage par les pairs et le réseautage entre les jeunes dans la sous-région.

Commentant sur l'initiative, Mme Anja Berretta, Responsable du Programme, KAS - Programme Régional Sécurité énergétique et changement climatique en Afrique subsaharienne a déclaré : "Donner du pouvoir aux jeunes dans l'agriculture est crucial pour le développement durable en Afrique. En fournissant le soutien et les ressources nécessaires, nous pouvons libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et transformer positivement l'agriculture”



L'initiative est alignée sur l'objectif plus large de favoriser un environnement propice à l'agripreneuriat dirigé par les jeunes dans la sous-région, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la croissance économique inclusive. Afin d’atteindre tous ces objectifs, l’atelier a été facilité par des experts et un représentant du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) du Cameroun.

KAS, le programme régional Sécurité énergétique et changement climatique en Afrique subsaharienne est basé à Nairobi, travaillant pour réaliser des activités autour du nexus de la sécurité énergétique et du changement climatique en Afrique Subsaharienne. Grâce à la coordination des activités dans la région, le Programme a pour mission d'améliorer le cadre politique et social pour le développement durable respectueux du climat, de favoriser la coopération régionale et internationale sur la sécurité énergétique et d'améliorer l'action d'adaptation et d'atténuation du climat dans la région. Tout au long de ses activités, le Programme se concentre sur la pertinence géopolitique du changement climatique et sur la corrélation entre le changement climatique et la sécurité dans des contextes fragiles.

À propos de la Konrad Adenauer Stiftung :

La Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) est une fondation politique de la République fédérale d'Allemagne. Son principal objectif est de favoriser et de soutenir les institutions démocratiques en travaillant avec les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile pertinentes. KAS compte plus de 100 bureaux dans le monde, dont environ 20 en région Afrique Subsaharienne.

À propos de Sauvons notre agriculture :

"Save Our Agriculture" est une organisation engagée dans la promotion des pratiques agricoles résiliantes. Orientée dans l’optimisation des processus dans l'agriculture de première génération et le développement des systèmes aquaponiques.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter:

Michelle Nambiro, Gestionnaire de Communication et Médias Konrad Adenauer Stiftung - Programme Régional Sécurité Énergétique et Changement Climatique en Afrique subsaharienne michelle.nambiro@kas.de