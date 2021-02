CAMEROUN :: ALL STAR GAME 2021 : JOEL EMBIID SUR LES TRACES DES PLUS GRANDS? :: CAMEROON

Le pivot star de Philadelphie Seventy Sixers vient d’avoir la confirmation qu’il sera bien dans le Rooster de la conférence EST pour la 4e fois de suite dans sa carrière, lors de la nuit des étoiles qui aura lieu le 7 MARS 2021 à Atlanta.

Quand talent et potentiel se conjuguent en un seul athlète, très vite il devient spécial et sa marge de progression laisse croire qu’il va écrire sa légende. C’est le cas de Joël EMBIID la star camerounaise des Sixers de Philadelphie. Il vient d’être voté pour la 4e fois de suite au match des étoiles le ALL STAR GAME. Il entre dans l’histoire comme étant le premier camerounais à y être régulier, quatre fois de suite 2018, 2019, 2020 et 2021. Titulaire en puissance aux cotés de Kevin Durant(le capitaine), Russel WESTBROOK, Giannis ANTETOKOUMPO Kyrie IRVING et Bradley BEAL ; Joël EMBIID est arrivé en troisième position des votes avec plus de 4 millions de sollicitations (4.171.000 votes).

Au vu la marge de progression qu’on lui voue, il serait aisé de penser que Jojo marche sur les traces des plus grands basketteurs africains au pays de l’Oncle Sam concernant le ALL STAR GAME. Avec ses 4 apparitions à seulement 26 ans, il pourrait battre le record de participations pour un africain, qui est détenu par la légende Hakeem Olajuwon le Nigérian d’origine qui a été NBA All Star 12 fois dans sa carrière (De 1985 à 1990 et 1992 à 1997).

Mais avant d’y arriver, il faudra déjà battre celui de Dikembe Mutombo de la république démocratique du Congo, qui lui a été NBA All Star à 8 reprises (de 1992 à 1995 et de 1998 à 2002). Pour l’instant il faut déjà battre l’OUEST emmené par LEBRON JAMES qui l’avait emporté l’année dernière dans une fin de match épique avec la nouvelle formule qui a redonné de l’enjeu à ce match d’étoiles.

Sans blessures, THE PROCESS a une route royale devant lui pour être le joueur ultime.