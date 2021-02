Rwanda : la fille de Paul Rusesabagina appelle la Belgique à l'aide

La fille de Paul Rusesabagina demande l'intervention de la Belgique alors que son père est accusé de terrorisme, meurtre et financement de rébellion par Kigali. L'ex-directeur de l'hôtel des Mille Collines a comparu mercredi devant un tribunal .

Paul Rusesabagina conteste le droit du tribunal à le juger en raison de sa nationalité belge. Un argument soutenu par sa famille, qui demande à Bruxelles de le libérer son père.

Selon le ministère belge des Affaires étrangères, Paul Rusesabagina bénéficie d'une assistance consulaire pleine et entière depuis le départ, et a reçu quatre visites du personnel diplomatique pour suivre son état de santé. Bruxelles rappelle avoir proposé de mettre en relation des médecins rwandais et belges pour qu'il reçoive des soins adéquats.

Par ailleurs, les ministres belges de la Justice et des Affaires étrangères ont réclamé un procès juste, équitable et transparent, et le droit pour l'accusé de préparer sa défense dans les meilleures conditions.

Paul Rusesabagina a été arrêté fin août au Rwanda à la descente d'un avion qu'il pensait être à destination du Burundi. Ses avocats dénoncent un enlèvement. La justice rwandaise lui reproche sa proximité avec la plateforme de l'opposition MRCD et son bras armé le FLN, les Forces de libération nationale, un groupe rebelle impliqué dans des crimes.

Selon l'avocat de la famille, Vincent Lurquin, Bruxelles peut demander au gouvernement rwandais le transfèrement de Paul Rusesabagina vers la Belgique, où une instruction le visant a déjà été ouverte à la demande de Kigali. Bruxelles a confirmé le dépôt d'une plainte et l'ouverture d'une enquête en Belgique, tout en soulignant ne pas disposer d'informations précises sur les circonstances de l'arrestation de M. Rusesabagina.