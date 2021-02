CAMEROUN :: Foumban: P. Ndam Njoya sert une sommation au sultan :: CAMEROON

Dans une lettre adressée au monarque des Bamoun, le maire de la cité des arts l’invite à libérer les espaces occupés dans le cadre de la réfection de la porte d’entrée après l’incendie qui l’a ravagé en novembre dernier.

La guerre de leadership entre le Patricia Tomaïno Ndam Njoya, maire de la commune de Foumban et le sultan des Bamoun est loin de connaitre un dénouement. Le maire vient de saisir l’autorité traditionnelle. En effet, dans une lettre adressée « à sa majesté et publiée sur la page Facebook, de l’Union démocratique du Cameroun (Udc). En objet, le maire de Foumban, accuse le sultan d’avoir organisé un « désordre visuel », tout en l’invitant à récupérer « ses » attributs à la porte d’entrée, des « espaces publics, neutralité et appropriation collective ».

« Considérant que le lieu-dit « porte d’entrée » de la ville de Foumban que j’ai la lourde responsabilité de représenter en tant que premier magistrat, a été en quelque sorte « assiégé », pendent plus de deux mois, du fait de l’activité que vous aviez pris sur vous d’y mener, que nous avons dénoncés. Ayant appris que le 14 février 2021, vous avez dans un discours public, chargé monsieur le préfet de remettre « symboliquement » les clés de la porte d’entrée à madame le maire », argue-t-elle dans cette correspondance adressée à sa majesté le Fon des Pa’Mom, sénateur, Ibrahim Mbombo Njoya. « ‘’Soulignés’’ que vous regagniez le palais, et en attendant de tirer toutes les conséquences fâcheuses voire dangereuses de cette « délocalisation » de vos loges, veuillez, ne pas manquer de récupérer toutes les espèces de tableaux, sièges, figurines etc que nous pensons que ce sont autant d’éléments de votre ‘‘prestige’’ qui vous accompagnent à l’instar de votre Coeur ; ils se trouveront mieux, dans un Musée ou Espace privé », a-t-insisté.

Selon Patricia Tomaïno Ndam Njoya,, ces éléments désormais présents à la porte d’entrée de la ville de Foumban, n’ont pas été soumis à l’appréciation des populations, qui « doivent d’une manière ou d’une autre, être impliquées dans le processus aboutissant à leur aménagement. La ville par exemple, à travers des Tdr précis, selon l’emplacement et la symbolique recherchés, lance un concours de présentation du projet le meilleur et, celui qui va l’emporter sera en quelque sorte le résultat d’une appropriation collective. Aucune figurine donc, ni décoration d’inspiration inconnue n’ont leur raison d’être, sur les murs de notre porte d’entrée commune ».

Par conséquent, l’édile de la cité des arts, somme le sultan de « dévoyer toutes les tensions comme celles qui y ont prévalues, et, en quelque sorte, en quête d’apaisement, la commune se réserve d’y apposer la croix de saint André, en vous invitant sans délais, à libérer les espaces occupés, à défaut, des dispositions seront prises à vos dépends, pour les y enlever », affirme le maire dans la note adressée au sultan des Bamoun.