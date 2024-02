Cameroun :: Benjamin Zebaze : « Samuel Eto'o Voudrait Se Moquer De Paul Biya Et De Son Ministre Des Sports » :: Cameroon

Benjamin Zebaze, directeur de publication du quotidien Ouest-Littoral affirme dans un post sur les réseaux sociaux qu'à travers la sortie récente de Samuel Eto'o sur les antennes de France 24, ce dernier voudrait se moquer de Paul Biya et de son ministre des sports .

"Le président de la République annonce qu'il va remettre de l'ordre au sein des Lions Indomptables ; il précise qu'il a donné des instructions précises au Ministre des sports; ce dernier tient des propos univoques contre le management de la Fécafoot dans une interview ; il annonce par courrier a Song, sans ampliation à la Fecafoot, que son contrat ne sera pas renouvelé" Ecrit-il

« Il voudrait se moquer de Paul Biya et de son ministre des sports qu’il ne s’y prendrait pas autrement. C’est le ministre qui informe Song qu’il n’est plus sélectionneur sans même faire allusion à Eto’o; ici, le président de la Fecafoot fait comme si la décision venait de lui et de son Comex. Qui a finalement décidé du sort de Song ? C’est honteux de vouloir faire porter le chapeau au seul Song. Peut-être que ce dernier parlera un jour », conclut Benjamin Zebaze.