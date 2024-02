Cameroun :: Bertin Kisob, Candidat À L’élection Présidentielle En Grève De La Faim À La Prison De Kondengui :: Cameroon

La situation du Révérend Pasteur Bertin KISOB est présentement très préoccupante plus qu'il n'a plus été capable de quitter son lit à la prison depuis qu'il s'est écroulé le mardi 9 janvier 2024 à 10 heures dans la cour principale de la prison. Il a déjà perdu l'usage partiel de sa jambe droite, a aussi perdu beaucoup de poid et en plus ses pieds n'arrivent plus à le porter après de 5 minutes debout.

Le Révérend Pasteur Bertin KISOB a commencé cette grève de la faim illimitée, depuis le 3 janvier 2024, pour demander sa libération immédiate et sans condition de cette incarcération injuste qu'il subit depuis 6 ans dans le cadre de la Crise Anglophone, alors que son parti politique, le CPSJ, et lui se présentent régulièrement à toutes les élections présidentielles et locales dans notre pays.

Noter que le révérend pasteur Bertin KISOB sera candidat à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, même s'il devra arbitrairement faire sa campagne depuis sa cellule à la prison de kondengui à Yaoundé. Car, il tient à présenter au peuple son idéologie politique Panafricaine, le Kematisme, composé des 126 principes divins de bonne gouvernance et en plus il veut vendre à nos citoyens son Projet de Société avant-gardiste pour le Cameroun, l'Afrique et le monde, le Kematisme Politique, avec ses 25 points qu'il mettra en œuvre immédiatement après sa victoire à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun.

Le point le plus important de ce Projet de Société pour le camerooun, c'est l'articulation numéro 3, qui consiste à changer le nom d'esclave du Cameroun - qui veut dire crevette en portugais et le remplacer par les Etats Unis d'Afrique, Kemat - qui veut dire la Terre des Noirs dans la langue des Pharaons Noirs de l'Égypte Antique, des lors, les Camerounais seront appelés les KEMATIENS. Sortir immédiatement de la zone CFA en créant une nouvelle monnaie nationale et souveraine, le KEMAT. Rejoindre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans l'Alliance des États du Sahel, AES. Adopter le Shahili comme nouvelle langue officielle du pays pour s'inscrire dans la dynamique des futurs États Unis d’Afrique, Kemat.