CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: "Ceux qui aspirent à Brûler la république se brûleront" :: CAMEROON

Nous défendrons la République, l’esprit républicain et les Républicains. Nous vaincrons les traîtres à la Patrie, avec la seule force de nos convictions intègres et la ressource intarissable du dialogue, du pardon et de la réconciliation consensuelle.

Jamais ne vous méprenez sur le calme et le sommeil des vaincus, des perdus et des embrouillés abattus par les échecs de leurs projets maléfiques.

Il existe toujours chez ces recalés aux compétitions de la vie, la flamme de la jalousie et la volonté de haine tenace. Et voilà comment, au quotidien et sans honte, ils s’accrochent à n’importe quel vent de folie, pour produire des étincelles de sournoises vengeances. La force des nations, la sagesse des patriotes et la victoire des justes, résident dans la capacité à intégrer ces individus en permanence hors sujet et perturbés. Il faut avoir pour eux, de la pitié, tant le poids des échecs a abîmé ce qui leur restait d’intelligences, et ruiné chez eux le bon sens, et à tel point qu’ils utilisent, usent et abusent du dernier souffle de leurs grands-parents fatigués, pour nourrir des débats insensés.

Puisque la République est debout, accueille l’Afrique sportive et célèbre l’amitié, chantons pour eux les cantiques de la rédemption, mais sans jamais les bannir, ni les punir autrement que par l’invitation au dialogue.

Ceux qui aspirent à Brûler la république se brûleront, et ceux qui recourent à leur grand-père comme cheval de relance d’une course aux désordres d’avance perdue, périrons de remords.

LA REPUBLIQUE, L’ESPRIT REPUBLICAIN ET LES REPUBLICAINS, triompheront sûrement.