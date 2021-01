AFRIQUE :: Conseils aux Africains : N'envoyez pas vos enfants étudier en Occident

Si vous êtes un Africain aisé, d'une richesse modérée, veuillez cesser d'accepter l'idée fantaisiste mais illusoire qu'éduquer vos enfants en Occident, à savoir en Europe et en Amérique du Nord, est une bonne idée, renforce votre sentiment d'accomplissement, d'estime de soi et/ou favorise le transfert intergénérationnel des fruits de votre travail. L'expérience montre clairement qu'il n'en est pas ainsi.

En Afrique, de nombreuses entreprises ne survivent pas à leurs fondateurs.

De nombreuses familles riches en Afrique sombrent rapidement dans la pauvreté ou dans une vie moyenne après la mort du patriarche. Il y a trop de grands manoirs fermés et délabrés sur le continent parce que ledit patriarche est mort, et ses fils et ses filles sont quelque part en Europe et en Amérique du Nord à profiter de la vie facile, tout en occupant des emplois sans avenir, pour la plupart.

Ces enfants ont peu de chances de retourner en Afrique

Après plus d'un demi-siècle où des Africains modérément riches ont envoyé leurs enfants en Occident pour y étudier, il devient maintenant évident que la plupart de ces enfants ne reviendront probablement pas en Afrique pour faire progresser les affaires et la richesse de leurs parents.

Ces enfants sont plus susceptibles d'utiliser votre argent pour se créer une vie aux États-Unis et au Royaume-Uni et de vous laisser vous débattre dans vos affaires pendant une bonne partie du temps où vous êtes pratiquement à la Porte du Ciel (ou à la Porte de l'Enfer, qui sait)...

Leurs envois de fonds pourraient même semer des dynasties de richesses s'ils étaient correctement investis. Et les enfants des politiciens et de la classe rentière ? La plupart reviendront pour continuer la dynastie politique. À moins que leurs parents n'aient utilisé leurs études à l'étranger pour détourner leur butin vers des banques et des institutions financières occidentales corrompues ou pour blanchir de l'argent dans l'immobilier...