France :: Paris Saint-Germain - Stade Brest : Choc Au Sommet De Ligue 1 Entre Le 1Er Et Le 3Ème

Rien ne sera facile lors de la 19ème journée de LIGUE 1 de France avec de belles affiches ô combien importantes pour bon nombre de clubs tant en haut qu’au bas du classement. Une belle opportunité pour le leader des Paris sportifs de relever le défi à travers Supergooal !

L’affiche PARIS SAINT-GERMAIN – STADE BREST 29 est le pont de passage pour rendre la semaine moins stressante mais flamboyante. Un match qui tiendra toutes ses promesses si l’on se réfère au classement des deux équipes.

Avec sa cote de 1.40 et étant sur ses propres installations, PARIS SAINT-GERMAIN premier au classement est donné favori de ce duel et compte montrer son vrai visage pour venir à bout de son adversaire et concurrent pour le titre qui aura son mot à dire et obtenir un résultat satisfaisant. Les coéquipiers de KYLIAN MBAPPE qui enchainent avec les compétitions ne comptent pas se laisser surprendre dans ce match et se mettront à la hauteur de leur adversaire afin de creuser un peu plus d’écart au classement.

Attention toutefois au STADE BREST 29 troisième au classement avec sa cote de 6.46 qui ne viendra pas jouer les figurants mais donner le meilleur de lui au cours de cette rencontre et pourquoi ne pas réaliser un bon match. C’est d’ailleurs une bonne opportunité pour le club brestois de titiller le leader et le mettre en difficulté en allant réaliser un exploit et ainsi réduire l’écart au classement.

Ce ne sera pas une rencontre facile entre les deux clubs qui ont des ambitions pour cette saison et donneront le meilleur sur le terrain.

