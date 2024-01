Cameroun :: Can 2023 : La Fan Zone Ndambafoot Donne Le Plein D'émotions Aux Doualais :: Cameroon

Depuis le kick off de cette édition de La coupe d'Afrique des nations, les amoureux du ballon rond ont pris leurs quartiers au stade Cicam ou se trouve la Fan zone Ndamba foot.

C'est Kiki Entertainment une entreprise événementielle qui a flairé le coup cette fois ci. A l'occasion de la grand-messe du football continental qui se tient du coté de la côte d'Ivoire depuis le 13 janvier dernier et ceci jusqu'au 11 février 2023. Ils obt transformé le stade cicam en un Abidjan bis pour faire vivre aux camerounais et autres populations de Douala la can comme s'ils étaient en côte d'Ivoire.

Pour ce faire , une fan zone geante a ete érigée et fait le bonheur des fans depuis le coup d'envoi de la compétition.

Une initiative biensur qui s'est faite avec les accompagnements de certains partenaires qui sont aussi des amoureux du football : Émile Roger Kobla, Assistant Manager 1xbet Littoral, l'un des partenaires majeurs de cet événement avait affirmé avec conviction lors de la conférence de presse de présentation dudit projet que leur présence sur le site n'était pas le fruit du hasard. Il a déclaré que leur objectif était d'accompagner ce projet et d'offrir aux visiteurs une expérience de jeu et d'animation exceptionnelle. Il a également assuré que toutes les dispositions nécessaires avaient été prises pour permettre aux parieurs de placer leurs paris et effectuer leurs paiements sur le site.

La fan zone Ndambafoot, qui avait connu un franc succès lors de l'édition de 2021, est en train de réitérer cette performance pour la nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Kiki Entertainment vise à offrir davantage de sensations et de moments forts aux habitants de Douala pendant la compétition.

Pour la première sortie des lions indomptables du Cameroun face au syly national de Guinée, la Can zone Ndamba foot à fait le plein de monde et d'émotion. Les supporters venus de tous les coins de la ville de Douala ont investi le stade Cicam pour pousser les lions indomptables à la victoire. A chaque action décisive , c'était la liesse totale on se serait facilement cru dans les travéesdu stade Charles konanbany de Yamoussoukro.

Le résultat nul du Cameroun bien qu'ayant dilué la fougue des visiteurs n'a pas entamé leur volonté de célébrer le football car à côté des projections des rencontres se football sur écran géant, une scène grandeur nature est érigée ai centre du village Ndamba foot et celle ci accueille tous les soirs plusieurs spectacles et concerts avec des artistes de renommée et ceci tout au long de la compétition, pour le plus grand bonheur des visiteurs et des passionnés de football.