Covid-19 : Le Cameroun n'est encore touché par la variante du Royaume-Uni

Dans un tweet posté sur les réseaux sociaux ce mardi, MANAOUDA MALACHIE a annoncé que le Cameroun est pour l'instant épargné de la variante du Covid-19 qui se propage désormais au Royaume-Uni.

"Dans le cadre de la surveillance de la souche mutante du covid, nous avons envoyé 216 échantillons collectés entre mars et décembre 2020, dans un laboratoire de référence pour séquençage. Il en ressort que la variante du Royaume-Uni, ne circule pas encore au Cameroun" a annoncé le ministre camerounais en charge de la santé.

Situation très préoccupante au pays de sa Majesté

Le Royaume-Uni subit de plein fouet les effets d’un variant considéré comme plus contagieux du Covid-19. Ce qui a entraîné une flambée des contaminations et une hausse de la mortalité. Les hôpitaux britanniques sont désormais sous pression: réanimation et morgue.

Le Royaume-Uni est actuellement le pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie avec près de 82 000 morts, et le service de santé se prépare à ses "pires semaines de la pandémie", a prévenu le médecin-chef de l'Angleterre, Chris Whitty à l'AFP.