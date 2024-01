Cameroun :: Ils Sont Devenus Riches Avec 1Xbet : Les Plus Gros Gains Des Joueurs Africains En 2023 :: Cameroon

Les gains considérables des joueurs de 1xBet ne sont pas rares - chaque jour, nos clients empochent des sommes importantes en pariant sur le sport. Mais aujourd'hui, nous allons te parler des gains record de l'année dernière. Attache ta ceinture, car nous allons parler de sommes cosmiques.

Tous les chanceux ont gagné de l'argent en plaçant des paris combinés. Ce sont des pronostics sur les résultats de plusieurs événements sportifs et, en cas de succès, ses cotes sont multipliées entre elles. Mais il y a un revers de la médaille : dans un pari combiné, le joueur n'a pas le droit à l'erreur. Par conséquent, un client qui décide de placer un combiné doit faire preuve d'une précision de joaillier. Néanmoins, les joueurs africains de 1xBet ont accompli parfaitement cette tâche.

Un cas unique est arrivé à un joueur de Guinée. Il a gagné 551 969,90 $ en misant seulement 1,16 $ sur un combiné de 50 matchs et en devinant le résultat de chacun d'entre eux. La cote maximale par événement était de 1,553, ce qui signifie que l'heureux parieur a fait des paris simples et logiques sur les favoris évidents. Cependant, pour deviner le résultat de 50 matches, il faut non seulement s’y connaître en sport, mais aussi avoir une chance inouïe. Au final, un joueur guinéen a littéralement passé entre les mailles du filet et est devenu un homme riche grâce à 1xBet !

Un autre parieur guinéen a remporté la somme encore plus impressionnante qui est égale à 571 831,91 $ ! Il a misé l'équivalent de 57,89 $ et a fait fortune grâce à la cote finale impressionnante de 9877,935. Ce joueur a deviné l'issue de 17 matches, mais a utilisé une stratégie différente. Il est épris manifestement du football spectaculaire et a choisi le marché Total Plus de 2,5 pour chaque événement. Les cotes variaient de 1,44 à une très risquée 2,508. Le risque était pleinement justifié, bien que dans l'un des matches de la 2ᵉ Bundesliga, les 3 buts nécessaires n'aient été marqués qu'à la 97ᵉ minute. Le remède pour ses nerfs a été une somme énorme gagnée chez 1xBet.

Une stratégie intéressante a été choisie par un joueur sénégalais, qui a misé 84,03 $ et a gagné 402 896,43 $. Il a eu un combiné gagnant de 22 événements avec une cote de 4794,428. Le client a fait entièrement confiance à son instinct : les paris ont été placés à la fois sur des résultats de football et sur des totaux, alors que des cotes très risquées alternaient avec des cotes faibles - par exemple, 3,165 sur la victoire de Wolverhampton contre Aston Villa. L'instinct magique du joueur sénégalais a fonctionné et l'a aidé à devenir riche.

Le client nigérian de 1xBet a pris un risque dès le départ : il a misé une grosse somme (4372,02 $) sur un combiné de 6 événements avec une cote finale de 25,932 et a gagné 113 374,45 $ ! Le joueur chanceux a parié exclusivement sur les victoires des équipes avec une large panoplie de cotes - de 1,425 à 2,36.