Cameroun :: Éclaircissements Sur La Non-Sélection De Choupo-Moting : Les Révélations Du Père :: Cameroon

Just Choupo-Moting, qui agit en tant qu'agent de son fils, l'attaquant du Bayern de Munich, a accordé une interview approfondie à Radio Balafon le 10 janvier 2024. Il a abordé la mise à l'écart de son poulain de l'équipe nationale camerounaise pour la CAN et a répondu aux allégations de boycott de la sélection qui circulent.

Non-Sélection d'Eric Maxim Choupo-Moting pour la CAN : Une Surprise pour Tous

Le père de Choupo-Moting a exprimé sa surprise quant à la non-sélection de son fils pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a souligné qu'Eric Maxim et lui-même étaient dans l'obscurité quant aux raisons de cette décision. Malgré la présélection initiale, des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux laissaient entendre que des négociations étaient en cours, indiquant un désaccord parmi les décideurs sur la sélection du joueur.

Le père de Choupo-Moting a souligné qu'aucune preuve n'avait été fournie pour étayer ces allégations de boycott, mais il a insisté sur le fait que l'entraîneur souhaitait la participation de Choupo-Moting, mais que des influences extérieures semblaient s'y opposer.

Absences Controversées d'Eric Maxim Choupo-Moting : Des Clarifications Nécessaires

Just Choupo-Moting a réfuté les rumeurs selon lesquelles son fils choisirait ses matches. Il a cité des exemples de matches auxquels Eric Maxim avait participé, soulignant qu'il ne pouvait pas être accusé de choisir sélectivement ses engagements. Il a également fourni des détails sur l'indisponibilité de Choupo-Moting pour certains matches en raison de problèmes de santé.

Le père a expliqué qu'après le match contre le Burundi en septembre 2023, où Choupo-Moting a joué malgré un problème au genou nécessitant une injection de quatre jours, le joueur avait suggéré à Rigobert Song, l'entraîneur, de communiquer cette information pour éviter toute perception négative. Cependant, le Cameroun aurait conseillé à Choupo-Moting de ne pas jouer contre le Sénégal. Le médecin du Bayern avait spécifié la nécessité d'une période de repos, mais des accusations de mensonges ont persisté.

Just Choupo-Moting a conclu en soulignant que son fils était prêt à jouer contre l'Île Maurice et la Libye, mais qu'aucun appel n'avait été reçu. Il a plaidé pour la communication transparente sur ces situations afin d'éviter toute fausse interprétation.

Cette interview lève le voile sur la situation entourant la non-sélection de Choupo-Moting, mettant en lumière les défis et les incompréhensions qui ont marqué cette période tumultueuse pour le joueur et ses supporters.